سفير أستراليا: حجم التبادل التجاري مع مصر بلغ مليار دولار

استضافت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة الأستاذ أحمد الوكيل، سفير إستراليا الدكتور أكسل وابنهورست، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين وتعزيز التبادل التجاري بين الطرفين.

حجم التبادل التجارى بين مصر وأستراليا

من جانبه، أوضح الدكتور أكسل وابنهورست، سفير أستراليا، أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ مليار دولار أسترالي، ونأمل في زيادته خلال الفترة المقبلة.

سفير استراليا: نصدر لمصر الفول والقمح والدقيق واللحوم

وأضاف أن أستراليا تصدر إلى مصر العديد من المنتجات أبرزها الفول والقمح والدقيق واللحوم، كما تستورد أستراليا من مصر الفواكه وبعض المواد الإلكترونيةـ مشيرا إلى أنه يمكن التعاون بين الجانب الأسترالي والمصري في العديد من القطاعات كالسياحة والآثار والمياه.

وفي ختام اللقاء اتفق الطرفين على عقد مزيد من اللقاءات المشتركة خلال الفترة المقبلة، خاصة بين الشركات المصرية والأسترالية لتعزيز حجم التبادل التجاري.