استعدادات «تموين الإسكندرية» لاستقبال عيد الفطر.. غرفة عمليات وحملات مكثفة

كشف المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بمديرية تموين الإسكندرية، عن استعدادات المديرية لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وقال «القلش»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن وكيل الوزارة وجه جميع الأجهزة الرقابية التموينية للمديرية بتشديد الرقابة على جميع الأنشطة التموينية والمخابز البلدية والأسواق واعتمدت خطة استقبال عيد الفطر المبارك على عدة محاور.

أهم المحاور بخطة العيد

وأضاف، أن أهم المحاور التى شملتها خطة عمل عيد الفطر المبارك كالتالي:

- تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر ديوان عام المديرية لمتابعة الموقف التموينى بالمحافظة من خلال أعمال الإدارات، وفرق عمل الرقابة، وكذلك غرف عمليات فرعية بكل إدارة لمتابعة أي شكاوى ترد من المواطنين والعمل على حلها فورا.

- توجيه جميع الإدارات التموينية بمراجعة أرصدة المخابز من الدقيق البلدى خلال هذه الفترة، والتأكد من مواعيد عمل المخابز خلال فترة العيد و تحديد نسبة المخابز التي ستحصل على تصريح بإجازات خلال فترة العيد، بحيث لا تؤثر على توافر الخبز البلدى المدعم للمواطنين بدون زدحام أو تكدس.

المجمعات الاستهلاكية

- التركيز على المجمعات الاستهلاكية والبقالين التموينيين، ومنافذ مشروع الجمعيات، والتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات العيد مثل اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمملحة وكعك العيد في منافذ الوزارة، خاصة في المجمعات الاستهلاكية، وكذلك توافر السلع التموينية لدى البقالين التموينيين ومنافذ مشروع الجمعيات لتسهيل الحصول على المقررات التموينية المدعمة للمواطنين.

- تنظيم حملات تموينية يومية صباحية ومسائية في الأسواق العامة والسلاسل التجارية، ورصد أي نقص في أي سلعة غذائية أو غير غذائية، والتأكد من توافر السلع مثل الخضر والفواكه واللحوم والدواجن والأسماك بأنواعها، مع الإعلان عن أسعارها بوضوح للمواطنين.

- ضرورة أن يكون لأصحاب الأنشطة الغذائية شهادات صحية للحفاظ على صحة المواطنين والتأكد من صلاحية السلع ومصدرها، كإجراء لحماية المواطنين من الغش التجاري والتدليس.