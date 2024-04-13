«تموين الإسكندرية»: غرفة عمليات مستمرة لمتابعة الأسواق خلال عيد الفطر+

متابعات مستمرة لغرفة العمليات التي شكلتها مديرية تموين الإسكندرية لمراقبة الأسواق خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لأعمال المخابز والأسواق ومستودعات البوتاجاز، بقيادة المهندس أحمد إبراهيم وكيل الوزارة بديوان عام المديرية، لمتابعة جميع الأنشطة التموينية، حيث تتابع الأجهزة الرقابية للمديرية وقيادات المديرية، الموقف التمويني أثناء إجازة العيد.

غرف عمليات

قال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية لـ«الوطن»، إن غرفة عمليات التموين بقيادة المهندس أحمد إبراهيم، تتابع يوميا.

كما تتابع غرف العمليات الفرعية بكل إدارة تموينية وتراقب الأسواق والأسعار من خلال إدارات، المنتزة، شرق، وسط، غرب والجمرك، إدارة تموين العجمى، العامرية، برج العرب، لليوم الرابع على التوالي، كما يتابع فريق عمل الرقابة التموينية بالمديرية المخابز والأسواق بأنحاء المحافظة.

مخالفات المخابز البلدية

أشار القلش إلى أنه من خلال المتابعات اليومية أثناء إجازة عيد الفطر المبارك، لأعمال محطات تموين السيارات، ومستودعات البوتاجاز، والمخابز البلدية، نتج عن أعمال فرق العمل الرقابي، تحرير عدد 7 محاضر متنوعة لمخابز بلدية مخالفة.

كما تم ضبط عدد 9 أجولة دقيق بلدي مدعم، استخراج 87.5%، زنة الجوال الواحد 50 كجم، بإجمالي 450 كجم داخل أحد المخابز السياحية، وما زالت المتابعات مستمرة.