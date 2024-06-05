ما الفرق بين ليلة القدر ويوم عرفة؟.. يغفر الله فيهما الذنوب

أوضح الشيخ رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا بالأزهر الشريف، ما الفرق بين يوم عرفة وليلة القدر؟، وكيف يستغلهما المؤمن، مؤكدا أن يوم عرفة هو من أفضل الأيام على الإطلاق، ويعد يوم إكمال الدين، وإتمام النعمة، مشيرا إلى أن صيامه لغير الحاج يكفِّر سنتين سنةً قبله، وأخرى بعده.

وأكد الشيخ رمضان في تصريحات تليفزيونية له أن يوم عرفة هو أفضل الأيام على الأرض، مستشهدا بقول النبي صلّ الله عليه وسلم «أفضل الأيام يوم عرفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «ما من يومٍ أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا، فيباهي بأهل الأرض أهل السماء».

فضل يوم عرفة

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه «اليوم أكملت لكم دينكم وأتمتت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كما أن من فضل يوم عرفة أن جعله تعالى يوم عيد، يقول صلَّ الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب، ويغفر الله لعباده في هذا اليوم، ويعتقهم من النار، عن عائشة رضي الله عنها ن النبي صلَّ الله عليه وسلم، أنه قال «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو، ثم يباهى بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، فيقول عبد البر أن الله يغفر لهم ليباهي بهم، ومن أفضل الأعمال في يوم عرفة: الصيام، والذكر، والتسبيح، والدعاء».

فضل ليلة القدر

أما عن فضل ليلة القدر، أكد أنها من أشرف الليالي وأعظمها، فتعبّد ليلة القدر يساوي ألف شهر، أي 83 سنة، وأربعة أشهر، تتنزل فيها الملائكة برحمة الله وفضله إلى مطلع الفجر، فمن أقام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، حرمان العبد ليلة القدر، يضاهي حرمانه الخير كله.صلاة العشاء، والصبح في جماعة في ليلة القدر كقيام الليل كله.

ليلة القدر

وأكد أن ليلة القدر من أعظم الليالي على الأرض، فقد نزلت فيها سورة كاملة من القرآن الكريم، قال تعالى «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القَدْر، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، تَنَزُّلُ المَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْر، سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ».