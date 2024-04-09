متى كانت ليلة القدر رمضان 2024 بعد تحري شروق شمس العشر الأواخر؟ (فيديو)

انقضت الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك 1445 هجريا الموافق 2024 ميلاديا، وحرص ملايين المسلمين على تحري ليلة القدر في هذا الشهر الكريم طمعا في نيل ثوابها، وقد قام كثيرون برصد وتحري شروق شمس صبيحة كل ليلة من هذه الليالي لنيل ثوابها الذي ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، فقد حملت سورة من سور القرآن اسمها وهي سورة القدر يقول الله تعالى فيها: «إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5)»، كما جاء في السنة النبوية حديث في صحيح البخاري رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن يَقُمْ لَيْلَةَ القَدْرِ، إيمَانًا واحْتِسَابًا، غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ».

متى كانت ليلة القدر رمضان 2024؟

وبخصوص موعد ليلة القدر في هذا العام 1445هـ-2024 م، فقد تباينت الآراء حول متى كانت ليلة القدر رمضان 2024؟ خاصة في الليالي الوترية «21 و23 و25 و27 و29»، وقد وردت أحاديث نبوية عن تحريها في العشر الأواخر من رمضان، ففي صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُجَاوِرُ في العَشْرِ الأوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ ويقولُ: تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ في العَشْرِ الأوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ»، كما وردت أحاديث عن تحريها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، ففي صحيح البخاري أيضا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت إنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَالَ: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ في الوِتْرِ مِنَ العَشْرِ الأوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ».

ويستعرض التقرير التالي تحري ليلة القدر في شروق شمس صبيحة كل ليلة من الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان 2024، لاسيما وأن لَيلةُ القَدْرِ مِن لَيالي رَمضانَ، لَيلةٌ عَظيمةٌ مُباركةٌ، وأخبَرَ اللهُ تعالَى بنُزولِ القُرآنِ فيها، وفَخَّم شَأنَها، وعَظَّم قَدْرَها، فشأنُها جليلٌ، وأثَرُها عظيمٌ، وهي أفضل من ألْفِ شَهرٍ، وهي لَيلةٌ يَكثُرُ نُزولُ الملائكةِ فيها، كثيرةُ الخيراتِ والبرَكاتِ، سالِمةٌ مِن الشُّرورِ والآفاتِ، وسُمِّيتْ لَيلةُ القَدرِ بهذا الاسمِ؛ لعَظيمِ قَدْرِها وشرَفِها. أو لأنَّ للطَّاعاتِ فيها قدْرًا، ومِن حِكمةِ اللهِ تعالَى أنَّه أَخْفاها عنِ النَّاسِ؛ لكي يَجتَهِدوا في الْتِماسِها في اللَّيالي، فيُكثِروا مِن العِبادةِ التي تَعودُ عليهمْ بالنَّفعِ.

وفيما يلي عرض ما تحراه عدد من رواد التواصل الاجتماعي والشيوخ لليالي العشر الأخيرة كما رصدت «الوطن» شروق شمس صبيحة عدد من تلك الليالي:

شروق شمس 21 رمضان

نشر عدد من الحسابات صورًا عن شروق شمس يوم 21 رمضان لتحري ليلة القدر من أماكن متعددة، وكتب أحد هذه الحسابات «من المحتمل أن تكون هذه هي ليلة القدر فهنيئًا لمن أقامها، واللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وتقبل سجودنا ودعائنا ولا تردنا خائبين يا رب العالمين».

فيما نشر حساب آخر متابعة شروق شمس 21 رمضان في الإمارات لتحري ليلة القدر، ونشر ما يلي: «اليوم السماء ملبدة بالغيوم خاصة من جهة المشرق والشمس ظهرت بأشعة واضحة تنعكس على السحاب».

شروق شمس 22 رمضان

تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو من مختلف الأماكن والمحافظات، لتوثيق لحظات شروق شمس 22 رمضان لتحري ليلة القدر، وقال أحد المتابعين: «تحري صبيحة ليلة 22 خروج شمس كان جميلا ولكن خرجت الشمس بشعاع ضعيف لمدة 6 دقائق غير مؤذٍ للعين المجردة ثم أصبح قويا مؤذيا للعين فتلمسوها في الأيام الباقية».

شروق شمس 23 رمضان

نشر أحد الحسابات صورًا عن شروق شمس يوم 23 رمضان من أماكن متعددة، لتحري ليلة القدر وكتب: «الله أكبر.. الله أكبر أنها كانت ليلة القدر.. شمس يوم 23 رمضان من أماكن متعددة ولا تحمل شعاعًا هنيئًا لمن أقامها كما وصانا رسول الله»، فيما نشر حساب آخر يتابع شروق شمس اليوم 23 من رمضان لتحري ليلة القدر، ما يلي: «شمس صبيحة ليلة 23 رمضان 2024 موعد الشروق: 5:43 وقت الظهور: 5:40 ص (مختلفة) ولكن ليس كثيرًا، أشرقت حمراء ضعيفة جدًا، ظلت مدة 3 دقائق لا شعاع لها، ولكن سرعان ما انتشرت أشعتها، واحتمى قرصها لتصبح مؤذية للعينين والله أعلم».

شروق شمس 24 رمضان

وفيما يتعلق بتحري ليلة القدر 24 رمضان رصدت «الوطن» من خلال فيديو بث مباشر مشاهد شروق شمس 24 رمضان، وكان شعاعها خافتاً وسماؤها صافية.

شروق شمس 25 رمضان

وعن تحري ليلة القدر 25 رمضان، نشر عدد من رواد التواصل الاجتماعي توقعاتهم من خلال مراقبة شروق الشمس من مختلف المناطق، إذ كتب أحد الحسابات على «فيسبوك»: «شكلها كده النهارده ليلة القدر»، فيما نشر حساب آخر صورة لقمر ليلة 25 رمضان معلقًا: «قمر ليلة 25 اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا»، ورصدت «الوطن» تحري ليلة القدر 25 رمضان من الحرم المكي، إذ ظهرت السماء صافية ومئات الآلاف يتضرعون إلى الله من داخل الحرم.

تحري ليلة القدر في شروق شمس 26 رمضان

واستمر عدد من رواد التواصل الاجتماعي تحري ليلة القدر في شروق شمس 26 من رمضان وهي ليلة زوجية، وفي هذا الصدد قال الدكتور عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه لا يعلم موعد ليلة القدر الحقيقي إلا الله عز وجل، ولكن لها علامات تظهر في تلك الليلة على عكس الليالي السابقة من الشهر المبارك، ومنها أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها، لما ورد عن النبي في وصفها: «إِنَّ مِنْ أَمَارَاتِهَا: أَنَّهَا لَيْلَةٌ سَمْحَةٌ بَلْجَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، تَطْلُعُ الشَّمْسُ صَبِيحَتَهَا لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ».

تحري ليلة القدر في شروق شمس 27 رمضان

وفي تحري ليلة القدر في شروق شمس 27 رمضان فإن هذه الليلة مرجوة لدى الكثير من العلماء والناس، وقد ورد في هذا حديث شريف في صحيح مسلم يَرْويه التَّابعيُّ زِرُّ بنُ حُبَيشٍ: «سَأَلْتُ أُبَيَّ بنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْه، فَقُلتُ: إنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يقولُ: مَن يَقُمِ الحَوْلَ يُصِبْ لَيْلَةَ القَدْرِ؟ فَقالَ: رَحِمَهُ اللَّهُ، أَرَادَ أَنْ لا يَتَّكِلَ النَّاسُ، أَمَا إنَّه قدْ عَلِمَ أنَّهَا في رَمَضَانَ، وَأنَّهَا في العَشْرِ الأوَاخِرِ، وَأنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، ثُمَّ حَلَفَ -لا يَسْتَثْنِي- أنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقُلتُ: بأَيِّ شَيءٍ تَقُولُ ذلكَ يا أَبَا المُنْذِرِ؟ قالَ: بالعَلَامَةِ -أَوْ بالآيَةِ- الَّتي أَخْبَرَنَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ؛ أنَّهَا تَطْلُعُ يَومَئذٍ لا شُعَاعَ لَهَا».

وقال عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق في الأزهر الشريف، في تصريح خاص لـ«الوطن»، عن تحري ليلة القدر في شروق شمس 27 رمضان، إن من أبرز العلامات التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على أن ليلة القدر قد بدأت هي الشمس والطريقة التي تشرق بها في هذا اليوم، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنها تشرق دون شعاع، وأضاف أن معرفة ليلة القدر يكون من خلال الشعور بالهدوء والسكينة، موضحا أن ليلة 27 من رمضان كانت فيها بعض هذه السمات، كما لفت إلى أن الأيام الأخيرة شهدت ارتفاع درجات الحرارة في حين ليلة أمس كان طقسها معتدل مائل إلى البرودة قليلا ما يرجح أنها قد تكون ليلة القدر، فمن علامات حلول هذه الليلة المباركة التي أخبر عنها النبي هي أن يكون الطقس معتدلا، بحسب تعبيره.

تحري ليلة القدر في شروق شمس 28 رمضان

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، داخل مصر وخارجها، صورًا لشروق شمس 28 رمضان؛ لمعرفة إن كانت ليلة القدر قد وقعت أم لا، ورجّح أغلبهم أنها لم تقع، وأنها من المحتمل أن تكون في آخر يومين من رمضان، كما تبين من عدد من الصور المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، أنّ الشمس قد أشرقت يتخللها شعاع ضوء، بينما في أماكن أخرى من العالم ظهرت دون الشعاع.

تحري ليلة القدر في شروق شمس 29 رمضان

أظهرت الصور المتداولة داخل مصر وخارجها في تحري ليلة القدر في شروق 29 من رمضان أن الشمس أشرقت في أغلب هذه الدول بيضاء بلا شعاع، وكانت السماء صافية، والشمس بيضاء أكثر من الليالي السابقة، وهذه إحدى علامات ليلة القدر.

وقد ورد حديث عن هذه الليلة في صحيح البخاري رواه عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «هي في العَشْرِ الأواخِرِ، هي في تِسْعٍ يَمْضِينَ، أوْ في سَبْعٍ يَبْقَيْنَ يَعْنِي لَيْلَةَ القَدْرِ»، وجاء في شرح هذا الحديث أنه يُخبِرُنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم بوقْتِ لَيلةِ القدْرِ وأنَّها في العشْرِ الأواخرِ مِن رَمَضانَ، وأنْ نَطلُبَها «في تِسْعٍ يَمْضِينَ»، أي: في لَيلةِ التاسعِ والعِشرين، «أوْ في سَبْعٍ يَبْقَيْنَ»، أي: في لَيلةِ الثَّالثِ والعِشرينَ، أو مُبهَمةٌ في لَيالي السَّبْعِ.

تحري ليلة القدر في شروق شمس 30 رمضان

ووصل قطار تحري ليلة القدر إلى الليلة الأخيرة من خلال رصد شروق شمس يوم 30 رمضان، ونشر أحد الحسابات صورًا عن شروق شمس يوم 30 رمضان من أماكن متعددة، وكتب: «يا جماعة الخير بشرى لمن اجتهد هذه الليلة أقسم بالله هي ليلة القدر».

وبعد استعراض تحري ليلة القدر من خلال رصد شروق شمس الليالي العشر الأخيرة، ذهبت الكثير من الآراء إلى أنها في الليالي الوترية لاسيما ليلة 27 من رمضان وذهبت آراء أخرى إلى أنها إحدى ليالي 21 و23 و25 و29 من رمضان، وشعر آخرون أنها ليلة 30 من رمضان، وبشكل عام فإن مِن حِكمةِ اللهِ تعالى أنَّه أَخْفاها عنِ الناسِ؛ لكي يجتَهِدوا في الْتِماسِها في الليالي، فيُكثِروا مِن العِبادةِ التي تعودُ عليهمْ بالنَّفعِ.