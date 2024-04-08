دعاء ليلة القدر للأهل.. «اللهم اجعل عائلتي ممن قبلت صيامهم وقيامهم»

دعاء ليلة القدر للأهل من الأمور التي يحاول الشخص من خلالها رد الجميل لهم من خلال تذكرهم في تلك الليلة العظيمة التي يغفر الله فيها الذنوب، ويكتب فيها أقدار العباد من اللوح المحفوظ، ويعتق فيها رقاب المسلمين من النار، ويكتب لهم الرحمة والمغفرة والنجاة.

دعاء ليلة القدر للأهل

وحول صيغ دعاء ليلة القدر للأهل، فقد نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صيغ مختلفة للدعاء منها: اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دُعيت به أجبت، أن تجعل عائلتي من عُتقاء هذه الليلة المباركة يا رب العالمين.

اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاقسم لهم فيها من خير ما قسمت، واقضِ حوائجهم وآتهم سؤلهم، وارزقهم من حيث لا يحتسبون، اللهم احفظ لي عائلتي من كل سوء، وأبعد عنهم شر هذه الدنيا وشر ما فيها، واكتب لهم من الخير كله، عاجله وآجله يا أرحم الراحمين، اللهم عوض عائلتي عن كل شيء أحزنهم، وارزقهم فرحة تنسيهم كل أمر أضرهم.

اللهم اجعل عائلتي ممن قبلت صيامهم وقيامهم، وغفرت ذنوبهم، اللهم حرِّم أجسادهم على النار، واجعل الفردوس الأعلى مسكنهم مع الأنبياء والشهداء والصديقين، اللهم لا تخرج عائلتي من رمضان إلا وقد غفرت لهم ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر، اللهم غير أقدارهم إلى أقدار جميلة، واكتب لهم تحقيق ما يتمنون يا أكرم الأكرمين، اللهم اكتب لهم الراحة والسعادة في الدارين، واكتب لهم الشفاء من كل داء، واستجب دعواتهم كلها بفضلك وكرمك وجودك يا رحمن يا رحيم.

دعاء لنفسي في ليلة القدر

اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاقسم لي فيها خير ما قسمت، واختم لي في قضائك خير ما ختمت، واختم لي بالسعادة فيمن ختمت، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم يا رب العالمين وأكرم الأكرمين.

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عني، واهدنِ إلى الصواب في ديني ودنياي وعاصمة أمري، اللهم إني أسألك أن تغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك يا رب العالمين.

اللهم يا معلم القرآن ويا خالق كل شيء وموليه أسألك الشفاعة، اللهم أوردتنا حوضه ولا تحرمنا من زيارته يا حنان يا منان واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدًا.

دعاء للوالدين لأبي وأمي في ليلة القدر

اللهم اغفر لوالدي، اللهم ارحم والدي اللهم فرّج كرب والدي، اللهم أسكن والدي فسيح جناتك، فلا رحمان ولا رحيم بهما وبنا سواك.

اللهم يا رحمان، يا مالك الزمان والمكان، يا منزل القرآن على النبي العدنان، بدل حال والدي للأفضل وكأن شيء ما كان.

اللهم يا فاطر الأرض والسماوات، ويا مجيب الدعوات، ويا غافر الذنوب والذلات، أن تدخل والديَّ الجنات، فأنت القادر على كل شيء وغيرك هيهات.

اللهم يا صاحب الفرج، يا عالي بلا درج، يا من شق البحر لموسى حتى خرج، أخرج والدي من الضيق إلى الفرج.اللهم يا غفار يا قهار يا رحيم ارحم والديَّ، اللهم يا غفور يا شكور يا صبور اغفر لوالديَّ، وارحمهما كما ربياني صغيرا.