علامات ليلة القدر في ليالي الوتر الأخيرة من رمضان.. متى تحققت؟

مع نهاية شهر رمضان تتجه أنظار المسلمين نحو ليالي الوتر العشر الأخيرة من الشهر الفضيل، باحثين عن علامات ليلة القدر، تلك الليلة المباركة التي تُفضل عن ألف شهر.

علامات ليلة القدر في ليالي الوتر الأخيرة

وتتعدد علامات ليلة القدر في ليالي الوتر الأخيرة من شهر رمضان، إذ روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان».

ومن علامات ليلة القدر ما حددته دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، مستشهدة بما ورد فى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِى صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لا شُعَاعَ لَهَا».

وتكون شمس ليلة القدر لا يكون الجو فيها حارا أو باردا، إذ ورد عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «هِى طَلْقَةٌ بَلْجَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، كَأَنَّ فِيهَا قَمَرًا يَفْضَحُ كَوَاكِبَهَا، لَا يَخْرُجُ شَيْطَانُهَا حَتَّى يَخْرُجَ فَجْرُهَا»، ويسجد في ليلة القدر كل شيء، وتكون السماء تشع بالأنوار، وتكون جميع الأماكن ساطعة حتى الظلم منها.

علامات ليلة القدر كاملة

وبحسب العلماء فإن علامات ليلة القدر، هي:

- ليست حارة ولا باردة، أي أن جوها معتدل.

- قوة الإضاءة في تلك الليلة، وهذه العلامة قد لا يشعر بها أهل المدن، لكثرة المصابيح بالشوارع.

- الرياح تكون ساكنة في ليلة القدر.

- قد تراها في المنام كما حدث مع بعض السلف الصالح.

- لا يحل لشيطان أن يخرج فيها حتى الفجر، ولا يستطيع الإيذاء.

- من علامات ليلة القدر الطمأنينة أي طمأنينة القلب وانشراح الصدر.

- الشعور بلذة القيام في هذه الليلة، فيما ورد عن بعص الصحابة -رضوان الله تعالى عنهم-.

- الشمس تطلع صبيحتها حمراء ضعيفة ليس لها شعاع صافية ، كما القمر البدر.

- لا ينزل فيها النيازك والشهب.

- يوفق الشخص فيها بدعاء لم يقله من قبل.

الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان

وأوضحت دار الإفتاء، الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك 1445، في منشور عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك».

وجاءت الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك 1445، كالتالي:

- ليلة 21 رمضان بدأت من مغرب يوم السبت 30 مارس وانتهت بفجر 31 مارس، وظهرت السماء فيها ملبدة بالغيوم خاصة من جهة المشرق والشمس ظهرت بأشعة واضحة تنعكس على السحاب، بحسب ما ذكره رواد التواصل الاجتماعي في أكثر من مكان.

- ليلة 23 رمضان بدأت من مغرب يوم الاثنين 1 أبريل، وانتهت بفجر يوم الثلاثاء 2 أبريل، واختلف فيها الناس في تحريهم ليلة القدر، إذ أشرقت حمراء ضعيفة جدًا، ظلت مدة 3 دقائق لا شعاع لها، ولكن سرعان ما انتشرت أشعتها، والبعض ذكر أنها ظهرت بشاع، وآخرون رأوا الشمس بدون شعاع.

- ليلة 25 رمضان بدأت من مغرب يوم الأربعاء 3 أبريل، وانتهت بفجر يوم الخميس 4 أبريل، والتي ظهرت فيها السماء صافية.

- ليلة 27 رمضان بدأت من مغرب يوم الجمعة 5 أبريل، وانتهت بفجر 6 أبريل، وخلت فيها السماء من النجوم والشهب.

- ليلة 29 رمضان بدأت من مغرب يوم الأحد 7 أبريل، وانتهت بفجر يوم الاثنين 8 أبريل، وظهرت فيها الشمس بيضاء بلا شعاع، وكانت السماء صافية، والشمس بيضاء أكثر من الليالي السابقة.

وقال الدكتور محمد نجيب، أحد علماء وزارة الأوقاف، عبر قناة الناس، إن الناس يحصرون ليلة القدر في ليلة 27 رمضان، لافتا إلى أن القيام في الليالي الأخرى يوم 21 و23 و25 و29، عبادة 83 عاما، ما يعادل عمر الإنسان.