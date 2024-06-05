جامعة حلوان توفر منفذا لبيع اللحوم والدواجن للعاملين بأسعار مخفضة

وفرت جامعة حلوان منفذا لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، في إطار الدور المجتمعي والخدمي للجامعة، وقال السيد قنديل، رئيس الجامعة، إنّ هذا المنفذ جاء في إطار جهود الجامعة للمساهمة في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل منتسبي الجامعة، لافتا إلى المنفذ يوفر منتجات غذائية ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية.

لحوم عيد الأضحى المبارك 2024

وأشاد منتسبي الجامعة بهذه الخطوة، معبرين عن ارتياحهم لهذه المبادرة التي تسهم في تخفيف الأعباء المالية عنهم، وأكدوا أن الجامعة دائما ما تبادر بمثل هذه الخطوات التي تعكس اهتمام الجامعة الحقيقي بأبنائها .

أماكن المنفذ داخل الحرم الجامعي

وافتتحت الجامعة المنقذ بداية من اليوم وحتى غدا، من خلال توفير منفذ متنقل داخل الحرم الجامعي أمام المبنى الإدارى بجوار مدرج 10، واعتبارا من يوم الأحد الموافق المقبل سيكون مقر المنفذ الرئيسي بالمطعم المركزى أمام مدرج 3.