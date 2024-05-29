نائب رئيس جامعة حلوان: انتظام الامتحانات وتصحيح الأوراق بعد 3 أيام من انتهائها
كتب:
أحمد أبوضيف
03:45 م | الأربعاء 29 مايو 2024
جامعة حلوان
أكّد الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب أنَّ امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 انتظمت في غالبية الكليات دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.
وأوضح نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب لـ«الوطن» أنَّ تصحيح أوراق الإجابات يتمّ أولًا بأول عقب كل امتحان مادة بمدة لاتقل عن 3 أيام، على أن تعلن نتائج امتحانات الترم خلال 15 يومًا من انتهاء غالبية الكليات.