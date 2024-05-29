رئيس جامعة حلوان يتفقد تطوير ملاعب كلية التربية الرياضية بالهرم

زار الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، كلية التربية الرياضية بنين بالهرم، لتفقد أعمال الدهانات والتجديدات الخاصة بمباني ومنشآت الكلية، ومتابعة سير أعمال الامتحانات النظرية لطلاب الكلية، والفيلا الأثرية الخاصة بالكلية حيث وجه قنديل بسرعة الاهتمام بترميمها واستخدامها.

رئيس جامعة حلوان يتفقد ملاعب الكرة في كلية التربية الرياضية بنين بالهرم

وتفقد قنديل خلال الزيارة ملعب كرة القدم والمدرج وأعمال التجديد الخاصة بترتان المضمار، وسور ملعب كرة القدم المنهار ووجه بسرعة الانتهاء من بناء السور الداخلي للملعب، فضلا عن زيارة حلبة الملاكمة وتقديم مقترح تجديدها وتوسعتها.

وأكد الدكتور السيد قنديل على ضرورة الانتهاء من تطوير الكلية واستعدادها لتكون فرعًا لنادي جامعة حلوان، حيث سيتم إجراء كافة التجهيزات اللازمة لتحويلها لنادٍ وعمل الشراكات المجتمعية، مشددًا على أهمية دور الكلية في إعداد الكوادر الرياضية المتميزة لخدمة المجتمع.

تطوير كلية التربية الرياضية بنين بالهرم

وأشار الدكتور قنديل إلى أن الهدف من التطوير هو تكوين فرق رياضية للمشاركة باسم نادي الجامعة في أنشطة ومسابقات محلية ودولية، وهذا يسهم في جعل الرياضة مكوناً أساسياً في العملية التعليمية، وتمكين الشباب من ممارسة الرياضة على ملاعب مجهزة بأفضل التجهيزات.