جامعة حلوان الأهلية تعلن شروط وضوابط القبول للعام الجامعي 2024/ 2025
كتب:
أحمد أبوضيف
12:46 م | الثلاثاء 28 مايو 2024
جامعة حلوان
أعلنت جامعة حلوان الأهلية شروط القبول للعام الجامعي الجديد 2024/ 2025، وضوابط التخصص العلمي للطلاب للقبول بالكليات والبرامج المختلفة.
ووفق بيان الجامعة، جاءت شروط القبول كالتالي:
1- قبول الطلاب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، والثانوية الأزهرية، وشهادة مدارس النيل، وشهادة مدارس المتفوقين (Stem).
2- يتم قبول الطلاب من الحاصلين على شهاداتهم هذا العام 2024، والعام الماضي 2023 فقط.
وجاءت ضوابط التخصص العلمي للطلاب للقبول بالكليات والبرامج المختلفة كالتالي:
أولا: كليات تقبل طلاب الشعبة العلمية
1- شعبة علمي علوم:
- كلية طب الأسنان
- كلية العلاج الطبيعي
- كلية العلوم (برنامج التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية).
- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية (برنامج المختبرات الطبية).
2- شعبة علمي رياضة:
- كلية الهندسة (برنامج النظم الذكية- برنامج العمارة والتصميم البيئي
- برنامج هندسة الروبوتات والميكاترونيات
- برنامج التصميم العمراني المستدام وتنسيق المواقع
- برنامج المصانع الرقمية- برنامج الإلكترونيات التطبيقية).
ثانيا: كليات تقبل طلاب الشعبتين (علمي علوم – علمي رياضة)
- كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات (برنامج علوم البيانات
- برنامج برمجيات الوسائط المتعددة- برنامج برمجيات الإنسان الآلي).
- كلية الفنون والفنون التطبيقية (برنامج التصميم الداخلي البيئي).
ثالثا: كليات تقبل طلاب الشعبتين (العلمية – الأدبية)
- كلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال (برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي
- برنامج اللوجستيات وسلاسل الإمداد
- برنامج نظم الذكاء وتحليل الأعمال
- برنامج الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال).
- كلية الفنون والفنون التطبيقية ( برنامج الاتصال البصري وفنون الميديا
- برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية).