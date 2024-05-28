جامعة حلوان الأهلية تعلن شروط وضوابط القبول للعام الجامعي 2024/ 2025

أعلنت جامعة حلوان الأهلية شروط القبول للعام الجامعي الجديد 2024/ 2025، وضوابط التخصص العلمي للطلاب للقبول بالكليات والبرامج المختلفة.

ووفق بيان الجامعة، جاءت شروط القبول كالتالي:

1- قبول الطلاب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، والثانوية الأزهرية، وشهادة مدارس النيل، وشهادة مدارس المتفوقين (Stem).

2- يتم قبول الطلاب من الحاصلين على شهاداتهم هذا العام 2024، والعام الماضي 2023 فقط.

وجاءت ضوابط التخصص العلمي للطلاب للقبول بالكليات والبرامج المختلفة كالتالي:

أولا: كليات تقبل طلاب الشعبة العلمية

1- شعبة علمي علوم:

- كلية طب الأسنان

- كلية العلاج الطبيعي

- كلية العلوم (برنامج التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية).

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية (برنامج المختبرات الطبية).

2- شعبة علمي رياضة:

- كلية الهندسة (برنامج النظم الذكية- برنامج العمارة والتصميم البيئي

- برنامج هندسة الروبوتات والميكاترونيات

- برنامج التصميم العمراني المستدام وتنسيق المواقع

- برنامج المصانع الرقمية- برنامج الإلكترونيات التطبيقية).

ثانيا: كليات تقبل طلاب الشعبتين (علمي علوم – علمي رياضة)

- كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات (برنامج علوم البيانات

- برنامج برمجيات الوسائط المتعددة- برنامج برمجيات الإنسان الآلي).

- كلية الفنون والفنون التطبيقية (برنامج التصميم الداخلي البيئي).

ثالثا: كليات تقبل طلاب الشعبتين (العلمية – الأدبية)

- كلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال (برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي

- برنامج اللوجستيات وسلاسل الإمداد

- برنامج نظم الذكاء وتحليل الأعمال

- برنامج الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال).

- كلية الفنون والفنون التطبيقية ( برنامج الاتصال البصري وفنون الميديا

- برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية).