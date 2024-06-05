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«الصحة» تشارك في اجتماع إقليمي لتعزيز النزاهة بالتعاون مع الأمم المتحدة

كتب:

مريم الخطري
01:57 م | الأربعاء 05 يونيو 2024
وزارة الصحة

وزارة الصحة

 شاركت وزارة الصحة والسكان في الاجتماع الإقليمي رفيع المستوى، الذي عقدته الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبالشراكة مع هيئة النزاهة الاتحادية في جمهورية العراق، والوكالة الكورية للتعاون الدولي، تحت عنوان «تعزيز التعاون من أجل استراتيجيات وطنية فعالة لمكافحة الفساد» وذلك في مدينة بغداد بالعراق في الفترة من 3-5 يونيو 2024.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الاجتماع حضره الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشؤون الفنية، ممثلا عن الوزارة، في إطار تبادل الخبرات والتجارب، لإثراء الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، ودعم التعاون الإقليمي حول الأولويات المشتركة للحد من مخاطر الفساد في صياغة النصوص القانونية، والنزاهة، في الوظيفة العامة، والتحقيق في جرائم الفساد العابرة للحدود. 

وأضاف «عبدالغفار» أنّ الاجتماع جاء بمشاركة واسعة من رؤساء وممثلي هيئات النزاهة ومكافحة الفساد والأجهزة الرقابية، وقطاعات الصحة، والنقل، والتربية والتعليم في الدول العربية، وخبراء أكاديميون وممثلون عن منظمات دولية.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.