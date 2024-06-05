«البيئة» تدشن مسابقة «كلنا فايزين» لجمع وفصل المخلفات.. اعرف شروط الاشتراك

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة انطلاق مسابقة «كلنا فايزين» لجمع وفصل المخلفات، والتي ينظمها جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع للوزارة، بمشاركة الشباب في عدد من مناطق محافظة القاهرة.

تستهدف المسابقة بهدف الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، والتعامل الصحيح مع المخلفات بمختلف أنواعها، وذلك ضمن احتفالات مصر بيوم البيئة العالمي تحت شعار «أرضنا مستقبلنا.. معا نستعيد كوكبنا».

وأوضحت وزارة البيئة أنَّ المسابقة يتمّ تنفيذها بدعم من مشروع البنك الدولي «الحد من تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى»، وبمشاركة كل من هيئة نظافة وتجميل القاهرة، وشركتي «ارتقاء» و«انفيروماستر» للخدمات البيئية، ضمن جهود وزارة البيئة لتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة من خلال غرس ثقافة النظافة لدى مختلف فئات المجتمع، مع التركيز على مشاركة الشباب كمحرك رئيسي للتغيير.

مراحل المسابقة

أشارت وزيرة البيئة إلى أن المسابقة تتكون من مرحلتين، وفي كل مرحلة، ستكون المنافسة بين 3 فرق في كل منطقة من الثلاث مناطق المستهدفة.

وتشمل المناطق المستهدفة هيئة نظافة وتجميل القاهرة والمعنية بمنطقة قلعة الكبش بحي السيدة زينب بالمنطقة الجنوبية، وشركة إنفيروماستر والمعنية بمربع السعادة بحي المطرية بالمنطقة الشرقية، وشركة ارتقاء والمعنية بمنطقة بركة الرطل بحي باب الشعرية بالمنطقة الغربية.

ولفتت إلى أنَّه سيتمّ تنفيذ يوم تدريبي للمتسابقين للتعريف بقواعد المسابقة والطريقة الصحيحة لفصل المخلفات، وستنفذ كل جهة مسابقة أولية في سرعة الجمع والفصل الصحيح للمخلفات بمنطقتها، كما سيتمّ تنفيذ زيارة ميدانية للثلاث فرق إلى أحد مصانع التدوير للتعرف على خطوات الفرز والتدوير داخل المصنع ورؤيتها على أرض الواقع.

جوائز المسابقة

وأضافت وزيرة البيئة أنَّ سيتأهل إلى المرحلة النهائية 3 فرق بمعدل فريق واحد من كل منطقة، وتتضمن آليات المسابقة تحديد الفائزين من خلال احتساب عدد من النقاط، موضحة جوائز المسابقة تشمل تقديم جوائز عينية في المرحلة الأولى، وتقديم جوائز مالية في المرحلة النهائية، إذ تشمل الجائزة الأولى 9 آلاف جنيه، والجائزة الثانية 6 آلاف جنيه، والجائزة الثالثة 3 آلاف جنيه.

وبينت أنَّه سيتمّ توزيع ميداليات للمشاركين في النهائيات، على أن يتمّ تسليم الجوائز النهائية وتسليم كأس البطولة النهائية إلى الفريق الفائز الأول ضمن احتفالات يوم البيئة العالمي 2024.