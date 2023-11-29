الجماعة المصرية لحماية البيئة تدعو للمشاركة في مهرجان الطيور الدولي ببورسعيد

دعا شريف بهاء الدين رئيس الجماعة المصرية لحماية البيئة، عشاق تصوير الطبيعة والحياة البرية ومراقبة أسراب الطيور المهاجرة إلى الحضور للمشاركة في النسخة الثانية من مهرجان الطيور الدولي في بحيرة المنزلة.

جاء ذلك خلال فاعليات افتتاح مهرجان الطيور الدولي من داخل أحد الفنادق السياحية نطاق مدينة بور فؤاد وذلك بحضور الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد واللواء محمد عامر رئيس مدينة بور فؤاد وعدد من مسؤولي هيئة تنشيط السياحة ببورسعيد.

استمرار مهرجان الطيور المهاجرة

وأضاف بهاء الدين، في بيان صحفي، أنه جاء اليوم نيابة عن عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحي، مشيرا أن حضور الحدث جميل بالنسبة ليه قائلا :«أنا حضرت أول نسخه من المهرجان وكان التحدي الأكبر أن أحنا نستمر في هذا المهرجان قدروا يعملون النسخة الثانية بقدر كبير من النجاح المهرجان».

تنوع المنتج السياحي المصري

ولفت إلى أن مشاركة الهيئة في هذا الحدث تأتي في إطار استراتيجية عام لوزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة وهي خلق وتفعيل وتأكيد على وجود فعاليات وأحداث سياحية بمصر عبر العام أو خلال العام كله وفي خلال في جميع مناطق مصر بما يضيف تنوع للمنتج السياحي المصري وكذلك أيضا وضع مدينة كمدينة بورسعيد على خريطة السياحة الدولية.

مهرجانات لمشاهدة ومراقبة الطيور

وكشف «بهاء الدين» أن النجاح الذي تحقق للدورة الأولى للمهرجان كان حافزا لنا على أقامه مهرجانات ممثله في مناطق أخرى بالجمهورية في الفيوم الشرقية وأسوان مهرجانات لمشاهدة ومراقبة الطيور مما يؤكد على توافر منتج وتوافر مقومات كمنتج سياحي يمكن البناء عليه والترويج له محليا وعالميا.

وفي نهاية كلمته وجه رئيس الجمعية الشكر للواء عادل غضبان محافظة بورسعيد الذي كان حريصا كل الحرص على خروج هذا المهرجان بالشكل المشرف كما وجه الشكر الجامعة بورسعيد وحضور الدكتور رئيس الجامعة متمني المشاركة في الأعوام القادمة في تفعيل هذا المهرجان.