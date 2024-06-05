خبير اقتصادي يحلل أسباب ارتفاع الاحتياطي النقدي: ثقة دولية وإصلاحات حكومية

أرجع الخبير الاقتصادي محمد عبدالوهاب ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي المصري الأشهر الماضية إلى 46.126 مليار دولار في مايو 2024، إلى عدة عوامل تشمل التدفقات الدولارية الكبيرة والقضاء على السوق السوداء للنقد الأجنبي.

وأضاف الخبير الاقتصادي في بيان له، أنَّ مشروع رأس الحكمة ضخ 24 مليار دولار من هذا المشروع إلى زيادة الاحتياطي بشكل كبير، فيما ساهمت اتفاقية صندوق النقد الدولي في تدفق المزيد من العملات الأجنبية، كما شهدت مصر زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما أدى إلى دخول المزيد من العملات الأجنبية.

وأوضح أنَّ القضاء على السوق السوداء للنقد الأجنبي أدى تحرير سعر الصرف في مارس 2024 إلى عودة تحويلات المصريين العاملين في الخارج عبر القنوات الرسمية، مما زاد من تدفق العملات الأجنبية، كما انخفضت عمليات المضاربة على العملة في السوق السوداء، مما ساعد على استقرار سعر الجنيه المصري.

توقعات احتياطي النقد الأجنبي في المستقبل

وتوقع «عبدالوهاب» أنَّ يستمر احتياطي النقد الأجنبي في الارتفاع خلال الفترة القادمة، ليصل إلى 60 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري.

وجاءت توقعات المؤسسات المالية الدولية كما يلي: صندوق النقد الدولي 49.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، وكالة فيتش 49.7 مليار دولار قبل نهاية يونيو 2024، و53.3 مليار دولار بحلول عام 2025، وكالة ستاندرد آند بورز 58 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، بنك مورجان ستانلي 58.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، و67.4 مليار دولار في يونيو 2026، بنك جي بي مورجان زيادة بنسبة 16.2% خلال العام المالي 2024-2025.

أهمية ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي

وأكّد الخبير الاقتصادي أنَّ ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويُقلّل من مخاطر حدوث أزمات اقتصادية، ويُحسّن من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، ويُسهم في استقرار الجنيه المصري.