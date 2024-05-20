عاجل.. تراجع سعر الدولار قبل أيام من اجتماع البنك المركزي

واصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه داخل عدد كبير من البنوك والخاصة العاملة في مصر، خلال تعاملات اليوم، وقبل أيام قليلة من اجتماع البنك المركزي المصري، والذي من المنتظر أن ينظر إلى مصير الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض، ومن المقرر انعقاده يوم الخميس المقبل.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، سعر الدولار مقابل الجنيه في عدد من البنوك اليوم وفقًا لآخر التحديثات الخاصة بأسعار العملات في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي نحو 46.55 جنيه للشراء، و46.64 جنيه للبيع بتراجع 27 قرشا.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر نحو 46.54 جنيه للشراء، و46.66 جنيه للبيع بتراجع قيمته 27 قرشا.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB نحو 46.54 جنيه للشراء، و46.65 جنيه للبيع بـ25 قرشا تراجعا مقارنة بتعاملات صباح اليوم.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 46.59 جنيه للشراء، و46.69 جنيه للبيع بقيمة تراجع 23 قرشا.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 46.9 جنيه للشراء، و47 جنيها عند البيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني نحو 46.5 جنيه للشراء، و46.6 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك العقاري المصري العربي نحو 46.55 جنيه للشراء، و46.65 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في المصرف العربي الدولي نحو 46.55 جنيه للشراء، و46.65 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الاستثمار العربي نحو 46.65 جنيه للشراء، و46.75 جنيه للبيع.

اجتماع البنك المركزي

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري يوم 23 مايو؛ لبحث مصير أسعار الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض، بعدما قررت اللجنة رفعها خلال الاجتماع الأخير بمعدل 6%، أي بواقع 600 نقطة أساس.