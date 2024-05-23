البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

أعلن البنك المركزي المصري، منذ قليل، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية، بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الثالث على مدار العام.

المركزي يثبت أسعار الفائدة

وذكر «المركزي» أنّ سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، هو 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما أن سعر الائتمان والخصم هو 27.75%.

ويذكر أنّ لجنة السياسة النقدية، عقدت اليوم اجتماعها الثالث على مدار العام، والذي جاء بعد اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس 2024 الماضي، والذي جرى فيه رفع أسعار الفائدة.