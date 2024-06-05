وزير الصناعة يشارك في فعاليات الدورة الـ27 من منتدى سان بطرسبرج في روسيا

غادر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إلى مدينة سان بطرسبرج الروسية للمشاركة بفعاليات الدورة الـ27 من منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي والذي يعقد خلال الفترة من 5-8 يونيو الجاري.

منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي

وقال الوزير إنّ مصر تحرص دائما على المشاركة في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، كونه من أهم المؤتمرات الدولية الاقتصادية، وفرصة جيدة للقاء كبار المسؤولين ورؤساء كبرى الهيئات والشركات من الدول المشاركة بالمنتدى.

وأشار سمير إلى أنّ مصر وروسيا ترتبطان بعلاقات اقتصادية متميزة تستند إلى تاريخ طويل من التعاون التجاري والصناعي والاستثماري، لافتا إلى أنّ معدلات التبادل التجاري بين البلدين حققت زيادة ملموسة خلال عام 2023 حيث بلغت نحو 5 مليارات دولار و159 مليون دولار مقابل 4 مليارات و896 مليون دولار خلال 2022 بنسبة ارتفاع نحو 5.3%.

ويتوقع أن يعقد الوزير خلال مشاركته بالمنتدى عددا من اللقاءات مع كبار المسؤولين ورؤساء الشركات المشاركين بالمنتدى لبحث عدد من ملفات التعاون المشترك على المستويين الإقليمي والعالمي.