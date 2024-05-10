حادث مروع.. تفاصيل سقوط حافلة في نهر بمدينة سان بطرسبرج الروسية

حادث مروع شهدته مدينة سان بطرسبورغ الروسية، إذ سقطت حافلة في النهر، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة آخرين، بعد أن فقد سائق الحافلة السيطرة عليها، ما أدى إلى سقوطها في نهر «مويكا» الذي يعد أحد روافد نهر «نيفا» شمالي غربي روسيا.

الداخلية الروسية تكشف تفاصيل حادث سان بطرسبورج

وكشفت وزارة الداخلية الروسية بمدينة سان بطرسبورج أن الحافلة المنكوبة كانت تقل 20 شخصًا قبل سقوطها في نهر «مويكا»، لافتة إلى أن رجال الإنقاذ نجحوا في انتشال 8 أشخاص من الحافلة، بينما خرج 10 آخرون من الحافلة بأنفسهم إلى شاطئ النهر.

لحظة سقوط الحافلة في النهر

وأوضحت لقطات فيديو، نشرتها قناة RT بأن «الحافلة المنكوبة اخترقت سياج الجسر، الأمر الذي أدى إلى سقوطها في قناة مويكا من نهر النيفا الروسي بعد أن اصطدمت بإحدى السيارات.