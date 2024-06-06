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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بداية التعاملات

كتب:

محمد سيف
07:49 ص | الخميس 06 يونيو 2024
الريال السعودي

الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 6-6-2024 خلال بداية التعاملات، نحو 12.63 جنيه للشراء و12.67 جنيه للبيع في البنك المركزي وفق المعلن على منصات البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي في البنوك

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري اليوم الخميس، نحو 12.65 جنيه للشراء، و12.68 جنيه للبيع، وذلك وفق المعلن على منصات البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية سجل 12.64 جنيه للشراء، و12.67 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، 12.63 جنيه للشراء و12.62 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وعن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس، سجل 12.61 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

جاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية، بـ12.64 جنيه للشراء و12.68 جنيه للبيع.

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