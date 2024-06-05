متى يعود عداد الكهرباء مسبق الدفع إلى الشريحة الأولى؟.. «اضبط الوقت والتاريخ»

يعد عداد الكهرباء مسبق الدفع من أهم وأبرز الأشياء التي يهتم بها المواطنون حرصا منهم على التعامل معه بشكل سليم، يمكنهم من ترشيد استهلاك الكهرباء لتجنب شحنه أكثر من مره في الشهر الواحد، وبحلول فصل الصيف يزداد الضغط على استهلاك الكهرباء بسبب استخدام المراوح والتكييفات، الأمر الذي يجعل عداد الكهرباء ينتقل للشريحة الأعلى.

وعند الانتقال إلى الشريحة الثانية أو الثالثة، يحاسب المواطن على الكهرباء بسعر أعلى من الشريحة الأولى، الأمر الذي يجعلهم يرغبون في إعادة العداد إلى الشريحة الأولى حتى لا يجري محاسبتهم بسعر أعلى، ما يضطرهم إلى شحن العداد أكثر من مرة، وتواصلت الوطن مع الخط الساخن للشركة القابضة لكهرباء مصر لمعرفة متى يعود عداد الكهرباء مسبق الدفع للشريحة الأولى، ونوضح من خلال هذا التقرير للمواطنين متى يعود العداد للشريحة الأولى، كالتالي:

متى يعود عداد الكهرباء مسبق الدفع للشريحة الأولى بعد وصوله للثالثة؟

تواصلت الوطن مع الخط الساخن للشركة القابضة لكهرباء مصر لمعرفة متى يعود عداد الكهرباء مسبق الدفع للشريحة الأولى بعد وصوله للشريحة الثانية أو الثالثة، وبمجرد سؤال الموظف المختص عن ذلك، أجاب بأن عداد الكهرباء مسبق الدفع يعمل بنظام الوقت والتاريخ، فلابد أن يكون التوقيت الخاص بالعداد والتاريخ الخاص به مظبوط، إذ أن العداد يعود إلى الشريحة الأولى في الدقيقة الأولى من بداية كل شهر جديد، وإذا كان الوقت والتاريخ غير صحيح، فلن يعود إلى الشريحة الأولى إلا بعد ضبطه.

كيف يمكن ضبط الوقت والتاريخ في عداد الكهرباء مسبق الدفع؟

وفي حال عدم عودة عداد الكهرباء مسبق للشريحة الأولى، يجب التأكد من التاريخ والوقت الخاص بالعداد، وفي حالة إذا كان غير صحيح، يجرى الاتصال بشركة الكهرباء التابع لها المواطن، وتقديم طلب ضبط الوقت والتاريخ في العداد ،لإرسال موظف من الشركة لضبط العداد.