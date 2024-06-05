«التحالف الوطني»: إهداء 100 منحة دراسية لطلاب جامعة سمنود التكنولوجية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، احتفالية إطلاق بنك QNB ومؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مرحلة جديدة من مراحل عمل مبادرة «تكافؤ» لدعم طلاب الجامعات التكنولوجية النابغين في استمرار تفوقهم، بمنح 100 طالب متفوق من طلاب جامعة سمنود التكنولوجية مِنح دراسية تغطي قيمة المصروفات الدراسية.

يأتي ذلك ضمن إطلاق المرحلة الجديدة من مبادرة تكافؤ، في إطار استمرار تنفيذ بروتكول التعاون بين محافظة الغربية وصناع الخير وضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وبخاصة منظومة الجامعات التكنولوجية وتعد المرحلة الجديدة لمبادرة «تكافؤ» استكمالا للنجاحات المتتالية والتعاون البناء بين صناع الخير وبنك QNB لدعم ملف التعليم بشكل عام والطلاب المتفوقين بشكل خاص، تنفيذا لاستراتيجية عمل صناع الخير في قطاع التعليم وإيمانا من البنك بأهمية وحيوية التعليم، وتماشيًا مع توجهات الدولة المصرية في دعم التعليم الفني والجامعات التكنولوجية من خلال تقديم منح دراسية لطلاب الجامعات التكنولوجية المتفوقين والنابغين للحفاظ على تفوقهم.

الاهتمام بالتعليم الفني والجامعات التكنولوجية

وفي كلمته، أكد محافظ الغربية، أنّ التعليم هو قاطرة البناء والعنصر الأساسي لبناء الإنسان، وأنّ الدولة تعطي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم الفني والجامعات التكنولوجية وعلى رأسها الجامعة التكنولوجية بسمنود، مشيرا إلى التعاون البناء والمثمر بين محافظة الغربية ومؤسسات المجتمع المدني لدعم الطلاب ودعم الجهاز التنفيذي للمحافظة على المستويات كافة لشراكة المجتمع المدني.

دعم سوق العمل

ومن جهته، أكد هاني عبد الفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير، أنّ المؤسسة بادرت منذ انطلاقها بتطوير قطاع التعليم لا سيما فئة الطلاب، لافتاً إلى أهمية مواصلة التعاون المشترك مع بنك QNB الذي اشتملت المرحلة الأولى منه على توزيع 470 منحة دراسية لطلاب الجامعات التكنولوجية المتفوقين، بما يدعم سوق العمل لاحقاً بأفضل المهارات.