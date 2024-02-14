مناقشة آليات تطبيق المنح الدراسية للطلاب بجامعة المنيا الأهلية

ناقش مجلس تسيير الأعمال بجامعة المنيا الأهلية، برئاسة الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، والقائم بأعمال رئيس المنيا الأهلية، وبحضور الدكتور أبو هشيمة السيد، القائم بعمل نائب رئيس جامعة المنيا الأهلية للشؤون الأكاديمية، وعمداء كليات الجامعة الأهلية، والدكتور باسم عبد الحكيم، أمين عام الجامعة، عددًا من الموضوعات والقرارات المتعلقة بالأمور الأكاديمية والإدارية الخاصة بالجامعة.

قواعد المنح الدراسية للطلاب

وفي بداية الاجتماع، أحاط رئيس جامعة المنيا أعضاء المجلس علمًا، بما تم مناقشته واتخاذه من قرارات خلال اجتماع مجلس أمناء جامعة المنيا الأهلية، الذي عُقد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الأمناء ورئيس مجلس الشيوخ، وعرض ما تم من إنجازات خلال الفترة السابقة، وما تم إقراره من قواعد المنح الدراسية للطلاب.

استخدام التقنيات والتطورات التكنولوجية

وأقر مجلس تسيير الأعمال، التأكيد على دور المرشد الأكاديمي لكل برنامج من برامج الجامعة؛ لمساعدة الطالب في الإعداد والتخطيط لمستقبله العلمي، وتوجيهه بالإرشادات التي تؤدي إلى استمراره في التفوق، ومعاونته لتحقيق النجاح المنشود في ظل استخدام التقنيات والتطورات التكنولوجية المتسارعة.

وقررت رئيس جامعة المنيا الأهلية عقد اجتماع دوري للمجلس على أن يكون في الأسبوع الأول من كل شهر، بالإضافة إلى عقد اجتماع للجنة الشئون الأكاديمية، لتكون في الأسبوع الثاني من كل شهر بحضور مديري البرامج، لتسهيل الأعمال أمام الطلاب، وتسخير كافة الإمكانات المُتاحة لتوفير البيئة التعليمية الملائمة لهم، ومناقشة كل ما يتعلق بأمور الجامعة الأهلية، وطلابها.