تفاصيل المنح الدراسية المقدمة لطلاب «الثانوية» من «الوكالة الأمريكية للتنمية»

يقدم «برنامج المنح الجامعية» و«برنامج رواد وعلماء مصر» المقدمين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، تحت إشراف الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عددًا من الفرص لمنح دراسية جامعية لطلاب المدارس الحكومية والتجريبية الحكومية ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، ويتم قبول الطلاب من الشعب الثلاثة «علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي»، ويعتبر الموعد النهائي لتلقي الطلبات 31 مايو الجاري.

تفاصيل المنح الدراسية

ويقدم البرنامج منحًا دراسية لما يقرب من عدد 372 طالبا وطالبة والمخصص نسبة منه للطلاب ذوي الإعاقة في العام الدراسي الجامعي 2024 – 2025، وذلك للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس في 13 جامعة مصرية حكومية وغير حكومية، وتقسم تلك المنح الدراسية إلى ما يقرب من 145 منحة دراسية من خلال برنامج المنح الجامعية، و227 منحة دراسية من خلال برنامج رواد وعلماء مصر المقدمين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

مدة الدراسة في المنح الدراسية

وتكون مدة الدراسة 4 أو 5 سنوات قد يسبقها سنة تمهيدية «وذلك في حالة التحاق الطالب بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أو مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار» في مجموعة متنوعة من التخصصات الدراسية المتميزة.

ويتم اختيار الطلاب بناءً على مدى قوة وجودة استمارة التقديم بعد استيفائهم لمعايير القبول، كما تُتيح المنحة للطلاب المقبولين الدراسة ببرامج الساعات المعتمدة ذات المصروفات، التي تكون فيها الدراسة باللغة الإنجليزية، حيث يدرس الطلاب تخصصات حديثة وغير تقليدية.

للمزيد من المعلومات عن برنامج المنح الجامعية بما في ذلك تفاصيل المزايا ومتطلبات التقديم واستمارة التقديم برجاء زيارة الموقع