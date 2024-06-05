لطلاب إعدادي وثانوي.. «التعليم» تعلن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالمدارس الرياضية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة بالمدارس الرياضية المرحلة الإعدادية والثانوية الرياضية للعام الدراسي 2024/ 2025، للبنين والبنات بمحافظات القاهرة والإسكندرية والمنوفية والشرقية وبورسعيد وبني سويف والمنيا وأسيوط والفيوم، أما بالنسبة للبنين فقط بالجيزة والقليوبية وسوهاج والأقصر وأسوان ومرسى مطروح والوادي الجديد.

وحددت الوزارة موعد سحب الملفات للتقديم في المدارس الرياضية للمرحلة الإعدادية والثانوية يوم 9 يونيو حتي يوم 11 يوليو 2024، مشيرا إلى أن قيمة الملف 50 جنيهًا، وأن موعد بدء الاختبارات يوم 24 يوليو.

شروط القبول بالمدارس الرياضية

وأوضحت الوزارة، شروط القبول بالمدارس الرياضية للمرحلتي الإعدادية والثانوية للعام الدراسي الجديد وهي:-

- بالنسبة للمرحلة الإعدادية: أن يكون الطالب ناجحًا في الصف السادس الابتدائي ومنقولا إلى الصف الأول الإعدادي ويسحب ملف التقديم من المدرسة الرياضية الإعدادية بالموعد المحددة.

- بالنسبة للمرحلة الثانوية: يُفتح باب القبول للطلبة الحاصلين علي الشهادة الإعدادية بالمديرية التعليمية التابع لها المدرسة، وذلك في حالة وجود أماكن خالية بالصف الأول الثانوي الرياضي، ويسحب ملف التقديم من المدرسة الرياضية الإعدادية بالموعد المحددة.

وأوضحت الوزارة تفاصيل الكشف الطبي واختبارات القبول للالتحاق بالمدارس الرياضية للعام المقبل وهي كالتالي:-

- إجراء الكشف الطبي مع إعلان نتيجته قبل بدء الاختبارات البدنية والمهارية والثقافية.

- اجتياز الطالب الكشف الطبي «نظر، صدر، قلب، صورة تحليل دم كامل واختيار ذكاء» على أن يكون من التأمين الصحي أو أحد المستشفيات الحكومية الواقعة في نطاق المدرسة.

- اجتياز الطالب اختبارات القوام والاختبارات البدنية والمهارية والثقافية والرياضية.