وظائف للمعلمين والإداريين بمدرسة غبور للتكنولوجيا التطبيقية بالقاهرة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن وظائف للمعلمين والإداريين بمدرسة غبور الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة، مشيرة إلى أن التقديم إلكترونيا على الموقع الرسمي للوزارة عبر هذا الرابط، على أن يكون آخر موعد للتقديم يوم 10 يونيو الجاري.

الوظائف المطلوبة لمدرسة غبور للتكنولوجيا التطبيقية

أوضحت وزارة التربية والتعليم، الوظائف المطلوبة للمعلمين والإداريين بمدرسة غبور الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة.

- معلم Physics.

- معلم Chemistry.

- معلم Math.

- معلم لغة عربية.

- معلم تربية دينية.

- معلم لغة إنجليزية.

- معلم تربية رياضية.

وظائف الإداريين

- مسؤول تقييم وامتحانات.

- وكيل مدرسة.

- مسؤول مخازن.

- أخصائى اجتماعي.

شروط التقديم لوظائف مدرسة غبور للتكنولوجيا التطبيقية

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عامًا بحلول أكتوبر 2024.

- يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة.

- يتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني.

- يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط.

- سيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب أو المأمورية من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقديم للالتحاق بها.

- في حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة، يجب التأكد مـن اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والاستبعاد نهائًيا.