متحدث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: أسبوع الآلام يرصد الأيام الأخيرة في حياة المسيح

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن أسبوع الآلام هو الأسبوع الأخير من حياة السيد المسيح على الأرض وصولًا إلى الصليب ثم إلى القيم، لافتًا إلى أن الأسبوع يرصد الأيام الأخيرة بكل أحداثها، حسب ما ورد في الإنجيل المقدس، ولهذا يبدأ الأسبوع غدًا بأحد الشعانين أو أحد الزعف حسب التسمية الشعبية.

أيام ما بعد الزعف

وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة عبر «Zoom» ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، أنه بعد الزعف يليه ثلاثة أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، يتم فيها الصلوات الخاصة في الكنائس بترتيب خاص يختلف تمامًا عن ترتيب العبادة والصلوات طوال السنة، وتسمى هذه الصلوات بصلوات البسخة المقدسة، وتتضمن شكل من أشكال الرصد والتتبع لكل أحداث الأسبوع الأخير من حياة المسيح.

صلوات البسخة وعيد القيامة

وتابع: «بعد هذه الأيام يأتي الخميس، ويسمى بخميس العهد، وهو الذي أسس فيه السيد المسيح سر الإفخارستيا أو التناول، وهذا السر يمارس بشكل مستمر في القداس الذي يقام يوميًا، ويوم الجمعة، هو الجمعة العظيمة الذي صلب فيه السيد المسيح، وبعد ذلك يوم سبت النور شعبيًا أو الفرح، وهذا اليوم له خصوصية في نظام العبادة، ويأتي يوم الأحد وهو عيد القيامة».