انخفاض أسعار القمح عن أعلى مستوى لها منذ 10 أشهر

انخفضت العقود الآجلة للقمح إلى 6.6 دولار للبوشل (27 كيلوجراما)، متراجعة عن أعلى مستوى لها منذ 10 أشهر، حيث قام التجار بتقييم تأثير الأمطار المتوقعة في أجزاء من روسيا على تقديرات الحصاد لأكبر مصدر في العالم.

وارتفعت أسعار القمح القياسية إلى 7.20 دولارًا للبوشل بحلول أواخر مايو، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2023، بعد التخفيضات الأخيرة في تقديرات الحصاد الروسي بسبب الجفاف والصقيع الربيعي، بحسب مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics.

سعر القمح عالميا

ومع ذلك، تشير توقعات الطقس الآن إلى أن الأمطار في الأسبوع المقبل قد تصل إلى المناطق الجافة في روسيا، بالإضافة إلى ذلك، أدى بدء الحصاد في السهول الجنوبية للولايات المتحدة إلى زيادة الضغط الموسمي على العرض.

وفي الغرب الأوسط الأمريكي، يمكن أن تساعد فترات قصيرة من السماء الصافية المنتجين على استكمال عمليات الزراعة، والتي تأخرت في بعض المناطق بسبب هطول الأمطار المتفرقة.

تاريخيًا، وصل القمح إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1350 دولارا في مارس 2022.

توقعات سعر القمح

ارتفع سعر القمح بمقدار 30.94 دولار أمريكي أو 4.93% منذ بداية عام 2024، وفقًا للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسية لهذه السلعة.

ومن المتوقع أن يتم تداول القمح بسعر 698.24 دولارًا أمريكيًا بنهاية هذا الربع، وفقًا للنماذج الكلية العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية على أن يتم تداوله عند 761.01 دولار خلال 12 شهرًا.