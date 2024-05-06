تحسن توقعات إنتاج القمح عالميا يدفع الأسعار إلى الانخفاض

انخفضت العقود الآجلة للقمح إلى أقل من 6 دولارات للبوشل، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى منذ عام حتى الآن عند 6.2 دولار في 3 مايو، فيما خفف الطقس المناسب لكبار المنتجين المخاوف السابقة من تدهور العرض.

وأشار مراقبون إلى أن ظروف الجفاف في الولايات المتحدة تراجعت في بداية الشهر، مما زاد المخاوف من أن يؤدي نقص هطول الأمطار في السهول الجنوبية إلى إعاقة الإنتاج.

أسعار القمح عالميا

وعلى الرغم من مخاوف الجفاف، أشار تقرير سابق صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن محصول القمح الشتوي المحلي حقق مكاسب حادة في ثماني ولايات قرب نهاية أبريل، وبالمثل، أدت توقعات هطول الأمطار الجديدة في روسيا إلى محو المخاوف السابقة بشأن جفاف القمح في البلاد، بحسب مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics».

وحافظ تقرير «WASDE» الأخير على ترقيته السابقة لإنتاج القمح الروسي، مشيرًا إلى مستوى قياسي قريب من 91.5 مليون طن هذا العام، مما يرفع القمح المتاح للتصدير إلى أعلى مستوى له على الإطلاق وهو 51 مليون طن، وهو الأكبر على الإطلاق في العالم.

تاريخيًا، وصل القمح إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1350 في مارس من عام 2022.

توقعات القمح عالميًا

ارتفع القمح بنسبة 0.42 دولار أمريكي أو 0.07% منذ بداية عام 2024، وفقًا للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

ومن المتوقع أن يتم تداول القمح بسعر 568.44 دولار أمريكي بنهاية هذا الربع، وفقًا للنماذج الكلية العالمية وتوقعات المحللين على أن يتم تداوله عند 520.38 دولار خلال 12 شهرًا.