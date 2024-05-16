ارتفاع سعر القمح عالميا لأعلى مستوى خلال 9 أشهر.. اعرف التفاصيل

تصل العقود الآجلة للقمح إلى 6.8 دولار للبوشل (27 كيلوجراما)، وهو أعلى مستوى خلال 9 أشهر، مع عودة المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات بسبب سوء الأحوال الجوية إلى الظهور مرة أخرى، وذلك بحسب بحسب مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics».

وضربت فيضانات غزيرة ولاية ريو غراندي دو سول في البرازيل، وهي منتج كبير للقمح، في أوائل مايو، وأدى الصقيع في مناطق زراعة الحبوب في روسيا إلى إعلان حالة الطوارئ.

سعر القمح عالميا

ومع ذلك، كانت هناك تحسينات في تصنيفات ظروف القمح الشتوي في الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن يتلاشى نمط النينيو المناخي بحلول يونيو، مما يخفف بعض المخاوف، ومع ذلك، يمكن استبداله بظاهرة لا نينا حيث تنخفض درجات الحرارة أكثر من المعتاد، وفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية.

علاوة على ذلك، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية «WASDE»، من المتوقع أن ينخفض ​​العرض بشكل طفيف بمقدار 2.2 مليون طن في 2024/2025 بينما من المتوقع أن يرتفع الاستهلاك العالمي بمقدار 2 مليون طن.

تاريخيًا، وصل القمح إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1350 في مارس 2022.

توقعات القمح عالميا

وارتفع سعر القمح بمقدار 49.90 دولار أمريكي أو 7.95٪ منذ بداية عام 2024، وفقًا للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

من المتوقع أن يتم تداول القمح عند 693.83 دولارًا أمريكيًا بنهاية هذا الربع، وفقًا للنماذج الكلية العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics»، على أن يتم تداوله عند 755.73 دولار خلال 12 شهرًا.