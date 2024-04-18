سعر أردب القمح اليوم.. يشمل 3 درجات نقاوة

تصرف وزارة التنموين والتجارة الداخلية، سعر أردب القمح اليوم، للمزارعين والفلاحين الذين يوردون المحصول بعد حصاده، تمهيدًا لتوزيعه على مطاحن الدقيق، وذلك لتجهيز الدقيق اللازم للمخابز البلدية لإنتاج الخبز المدعم لأصحاب البطاقات التموينية.

سعر أردب القمح اليوم

ويتسلم الموردون سعر أردب القمح، اليوم، وفقًا للمواصفات المعمول بها في استلام القمح، ويشمل 3 درجات نقاوة، جاءت أسعارها كالتالي:

- سعر أردب القمح نقاوة 23.5 يبلغ 2000 جنيه.

- سعر أردب القمح نقاوة 23 يبلغ 1950 جنيها.

- سعر أردب القمح نقاوة 22.5 يبلغ 1900 جنيه.

وأقر مجلس الوزراء، في شهر مارس الماضي زيادة سعر توريد أردب القمح بقيمة 400 جنيه للأردب ليصل إلى 2000 جنيه لموسم حصاد 2024.

وتستقبل الشركة المصرية القابضة للصوامع، التابعة لوزارة التموين، القمح من المزارعين والفلاحين، من خلال لجان متخصصة، لتأمين المخزون الإستراتيجي من القمح المحلي لسد إحتياجات المنظومة التموينية لإنتاج رغيف الخبز للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية.