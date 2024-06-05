«القاهرة الإخبارية»: مسيرة إسرائيلية استفزازية من «الخليل» لـ«باب العمود» بالقدس

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة، إن المسيرة الإسرائيلية انطلقت من باب الخليل مرورا بباب جديد، وصولا إلى باب العمود، لافتة إلى أن هذه المسيرة الاستفزازية، يطلق عليها مسيرة الأعلام أو مسيرة توحيد القدس، التي يحتفل فيها المستوطنون، بضم شطري المدينة الشرقي والغربي، تحت إمارة الاحتلال.

شرطة الاحتلال تغلق مناطق في غزة

أضافت «أبو شمسية» خلال رسالة على الهواء، أنه -في هذه اللحظات- هناك إغلاق كامل من شرطة الاحتلال لمنطقة باب العمود، حيث تحولت إلى ثكنة عسكرية، من خلال تواجد مكثف لشرطة الاحتلال المتواجدة عند تخوم البلدة القديمة، والمتواجدة عند أبواب العمود، مثل باب الساهرة والسلطان سليمان، وكل المناطق المحيطة.

وأشارت إلى أنه منذ قليل، وصل عشرات من المستوطنين، وهذه ليست المسيرة الكبرى، لكنها جزء أو مجموعة من المشاركين الذين استبقوها، ووصلوا إلى البلدة القديمة، واعتدوا على التجار والمحال التجارية، ورشوا الفلفل والغاز المسيل للدموع، واللافت أن شرطة الاحتلال هي من حمت هؤلاء المستوطنين، كما أن الأعلام الإسرائيلية ترفرف في كل مكان.