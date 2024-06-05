رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في سوهاج.. احصل عليها الآن

أعلنت مٌديرية التربية والتعليم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في سوهاج، وإتاحته للطلاب وأولياء الأمور للحصول على نتيجة العام الدراسي الحالي، بعد اعتماد النتيجة اليوم الأربعاء، من اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في سوهاج

يمكن للطلاب المرحلة الإعدادية الحصول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في سوهاج من هنا، كما أعلنت مديرية التربية والتعليم عن إتاحة النتيجة في جميع المدارس خلال ساعات.

وقال بيان رسمي لمديرية التربية والتعليم، إنه ستتم إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في سوهاج في جميع المدارس للطلاب وأولياء الأمور، على أن تكون ورقية موضح فيها كامل الدرجات.

أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في سوهاج

وقال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن 161 طالبًا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية في نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في سوهاج.

وأضاف في بيان رسمي أن قطاع وسط سوهاج ضم مراكز المراغة وسوهاج، وأخميم، وساقلتة، والمنشأة حصل على المرتبة الأولى بـ 70 طالبًا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية، ويضم قطاع الوسط إدارات، فيما حصل 50 طالبا في قطاع جنوب سوهاج، الذي يضم جرجا، والبلينا، ودار السلام على الدرجة النهائية، وحصل 41 طالبا وطالبة في قطاع الشمال الذي يضم مراكز طما وطهطا وجهينة على الدرجات النهائية.