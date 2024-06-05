رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في سوهاج بنسبة نجاح 85.83%

كتب:

فهد فكري بلوم
12:00 م | الأربعاء 05 يونيو 2024
نتيجة الشهادة الإعدادية في سوهاج

نتيجة الشهادة الإعدادية في سوهاج

اعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2024 في سوهاج، إذ بلغت نسبة النجاح 85.83% على مستوى المحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في سوهاج 

وأوضح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أنه جرى اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في سوهاج بعد الانتهاء من عمليات تصحيح أوراق الطلاب الذين حضروا للامتحانات وهم 83 ألفا و214 طالبا.

وبلغ عدد الناجحين من الصف الثالث الإعدادي في سوهاج 71 ألفا و422 طالبا، بنسبة نجاح 85.83%، مشيرا إلى أن إدارة جرجا حصلت على المركز الأول بنسبة نجاح 92.96%، فيما جاءت إدارة البلينا في المركز الثاني بنسبة نجاح 92.87% وإدارة المنشأة في المركز الثالث 84.42%.

محافظ سوهاج يوجه بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية

ووجّه محافظ سوهاج بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلاب على التفوق والنجاح، معربا عن شكره لجميع العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، موجها التهنئة لجميع الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم.

اقرأ المزيد:

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة سوهاج

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة سوهاج

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج 2023 بالاسم ورقم الجلوس

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في سوهاج اليوم
بقلم فهد فكري بلوم