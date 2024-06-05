اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في سوهاج بنسبة نجاح 85.83%

اعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2024 في سوهاج، إذ بلغت نسبة النجاح 85.83% على مستوى المحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في سوهاج

وأوضح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أنه جرى اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في سوهاج بعد الانتهاء من عمليات تصحيح أوراق الطلاب الذين حضروا للامتحانات وهم 83 ألفا و214 طالبا.

وبلغ عدد الناجحين من الصف الثالث الإعدادي في سوهاج 71 ألفا و422 طالبا، بنسبة نجاح 85.83%، مشيرا إلى أن إدارة جرجا حصلت على المركز الأول بنسبة نجاح 92.96%، فيما جاءت إدارة البلينا في المركز الثاني بنسبة نجاح 92.87% وإدارة المنشأة في المركز الثالث 84.42%.

محافظ سوهاج يوجه بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية

ووجّه محافظ سوهاج بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلاب على التفوق والنجاح، معربا عن شكره لجميع العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، موجها التهنئة لجميع الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم.