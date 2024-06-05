«تعليم سوهاج» تعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية.. 161 طالبا

أعلن الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024، مؤكدًا حصول 161 طالبًا وطالبة على الدرجات النهائية، مما يدل على إتقان الطلاب والطالبات للمواد الدراسية، والجهد المبذول منهم وأولياء أمورهم والمعلمين على حد سواء.

أوائل الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة سوهاج

وأوضح في بيان صحفي، عدد أوائل الشهادة الإعدادية في كل قطاع بالمحافظة، مشيرًا إلى أنّ قطاع وسط سوهاج حصل على المرتبة الأولى بحصد أكثر من 70 طالبًا وطالبة الدرجات النهائية، ويضم قطاع الوسط إدارات «المراغة وسوهاج، وأخميم، وساقلتة، والمنشاة».

وحصل في قطاع جنوب سوهاج، 50 طالبًا وطالبة على الدرجة النهائية وهي 280 درجة، ويضم هذا القطاع إدارات: « جرجا، والبلينا، ودار السلام »، بينما حصل 41 طالبة وطالبة في قطاع الشمال على الدرجات النهائية ويضم إدارات «طما، طهطا، وجهينة»

نسب النجاح في إدارات محافظة سوهاج

وأوضح «محمود» أنّ عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات 83 ألفًا و817 طالبًا وطالبة، حضر منهم 83 ألفًا و214 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 71 ألفَا و422 طالبًا بنسبة نجاح 85.83%، مشيرًا إلى أنّ إدارة جرجا حصلت على المركز الأول بنسبة نجاح 92.96%، فيما جاءت إدارة البلينا في المركز الثاني بنسبة نجاح 92.87% وإدارة المنشاة في المركز الثالث 84.42%.

واعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2024، إذ بلغت نسبة النجاح 85.83% على مستوى المحافظة، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول علي النتيجة من هنا