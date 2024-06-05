اكتشاف أثري في غزة يثير حيرة العلماء.. يعود عمره لـ1500 سنة

رغم الأحداث الصعبة التي يمر بها أهالي غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلا أن علماء آثار تمكنوا من العثور على اكتشاف أثري، يعود لحجاج مسيحيين من القرن الخامس عشر، إذ تركوا رسومات «مثيرة للاهتمام» على ميناء في غزة أثناء سفرهم إلى الأراضي المقدسة.

عثر العلماء على ألواح حجرية منقوشة عليها صور سفن يبدو أنها رسمها الحجاج المسيحيون في القرن الخامس عشر، حيث يرجع عمرها إلى حوالي 1500 عام، حيث توقف الحجاج أولا في غزة أثناء طريقهم إلى القدس وبيت لحم وأديرة أخرى في تلال النقب، وفقا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

اكتشاف أثري يُحيِّر العلماء

تمكن العلماء من العثور على الاكتشاف في كنيسة ريهات القديمة الواقعة بالقرب من صحراء النقب والمتجه للطريق الرئيسي الذي كان سيقود الحجاج إلى مواقع دينية، كما أن طريق الكنيسة يقع بجوار الطريق الروماني القديم المؤدي من ميناء غزة على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​إلى بئر السبع، وهى المدينة الرئيسية في النقب.

تاريخ الكنيسة التي تضمَّنت الرسومات

يعود تاريخ الكنيسة التي ضمَّت الرسومات إلى العصر البيزنطي الذي كان بداية العصور الوسطى المبكرة، الأمر الذي دفع الباحثين إلى الاعتقاد بأن العمل الفني يعود إلى تلك الفترة الزمنية.

وفي هذا الشأن، قال العلماء إن هذه تحية من الحجاج المسيحيين الذين يصلون على متن سفينة إلى ميناء غزة، مشيرين إلى أن هؤلاء الأشخاص تركوا بصماتهم الشخصية على شكل رسومات السفن على جدرانها.