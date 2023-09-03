خبير أثري: العلماء تمكنوا مؤخرا من اكتشاف «رائحة الخلود»

قال الدكتور مجدى شاكر الخبير الأثرى، إن العلماء تمكنوا مؤخرا من اكتشاف ما يطلق عليه «رائحة الخلود» في أوانٍ كانوبية، لسيدة تدعى سينيتناي، وهي مرضعة الفرعون أمنحتب الثاني، التي يعتقد أنها ماتت منذ حوالي 3500 عام.

استيراد بعض المواد الخاصة بالتحنيط

أوضح الخبير الأثرى، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أنه كان يجري استيراد بعض المواد الخاصة بالتحنيط من جنوب شرق أسيا وبعض الدول الأخرى، وكل واحد كان يتحنط على حسب قدراته المالية، موضحا أنه أثناء عملية التحنيط كان يتم إخراج 4 أعضاء، هي الكبد، الكليتين، والأمعاء والقلب.

شاهد على صاحبه عند البعث

وتابع الخبير الأثري: «القلب هو العضو الوحيد الذي كان يتم وضعه مرة أخرى داخل الجسم، لأنه كان يعتقد بأنه سيكون الشاهد على صاحبه عند البعث، وأن كل جزء من جسم الإنسان، كان يستخدم له مواد معينة للتحنيط، لافتا إلى أنه جرى العثور فى بعض المقابر على أواني كانت تستخدم فى التحنيط، مدون على كل إناء نوع المادة المستخدمة، حيث أن عمليات التحنيط كانت تستغرق من 40 لـ70 يوما».