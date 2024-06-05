محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير ساحة ميدان مسجد إبراهيم الدسوقي

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أعمال المرحلة الأولى من تطوير ساحة الميدان الإبراهيمي، «ساحة مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي» بمدينة دسوق، لتنشيط السياحة الدينية، وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لدسوق، التي تُعد من أهم المدن المصرية سياحيًا، وذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، والمستشار مبروك حجاج، المستشار القانوني لمحافظة كفر الشيخ.

تنفيذ مشروع تطوير ساحة الميدان الإبراهيمي

وقال المحافظ، إنّه جرى تنفيذ مشروع تطوير ساحة الميدان الإبراهيمي خلال ثلاث مراحل متتالية بمساحة إجمالية 9.5 فدان تقريبًا، وتطوير ساحة المسجد الرئيسية بحوالي 5000م2 بتكلفة إجمالية حوالي 6 مليون جنية خلال 6 أشهر تقريبًا، كما تتضمن خطة التطوير أيضًا حديقة المسجد الإبراهيمي، بالإضافة إلى تطوير أماكن انتظار السيارات.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنّ أعمال المرحلة الأولى من تطوير ساحة الميدان الإبراهيمي، تضمنت وضع الطبقة الخرسانية، ورفع المناسيب، وتحديد القواعد الخرسانية التي يقام عليها سور الساحة بحرم المسجد الإبراهيمي، طبقًا لخرائط الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ومراجعة جهاز التنسيق الحضاري بالقاهرة، حيث تتم جميع الأعمال وفق رسومات هندسية تصميمية، وأخرى تنفيذية من أعرق بيوت الخبرة الهندسية في مصر.

تحسين المظهر الجمالي للمسجد والمناطق المحيطة به

وأوضح المحافظ، أنّ أعمال تطوير ساحة مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، تُساهم في تحسين المظهر الجمالي للمسجد والمناطق المحيطة به، وتساهم في تعزيز التفاعل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وتوفر مساحة أكبر للمصلين والزوار، مشيرًا إلى أنّ المسجد أحد أشهر المساجد في مصر، ويقصده ملايين الزائرين من مختلف أنحاء العالم، ويضم ضريح سيدي إبراهيم الدسوقي أحد أشهر الأولياء الصالحين في مصر.

وشدّد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة تنفيذ أعمال التطوير بأعلى جودة وبأسرع وقت، مع مُراعاة الحفاظ على الطابع الديني للميدان، مؤكدًا أهمية تطوير ساحة الميدان الإبراهيمي بدسوق، لما لها من أهمية دينية وثقافية وسياحية.