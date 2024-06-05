رئيس الأوكسا يبحث مع أمين الكاف تطوير مسابقة الكرة بالألعاب الأفريقية

استقبل اللواء أحمد ناصر، رئيس اتحاد الكونفيدراليات الرياضية الأفريقية «الأوكسا»، فيرون أومبا الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، وخلال اللقاء الذي تم في مقر الأوكسا بهيئة استاد القاهرة.

تنظيم مسابقة لكرة القدم ضمن مسابقات دورة الألعاب الأفريقية

شهد اللقاء العديد من مباحثات التعاون المشترك، واستعراض الطرفين، العلاقة التي تربط بين الهيئتين باعتبار الكاف عضوا في «الأوكسا» منذ تأسيسها مطلع الثمانينيات، ويتم تنظيم مسابقة لكرة القدم ضمن مسابقات دورة الألعاب الأفريقية التي تقام كل أربعة أعوام وآخرها في غانا مارس الماضي، وتطرق الحديث إلى بحث تطوير مسابقة كرة القدم في الدورات الأفريقية بدءا من دورة الألعاب الأفريقية المقررة في مصر العام 2027 لتظهر بالصورة التي تليق بالكاف والبلد المضيف، وتم الاتفاق على عقد مؤتمر يناقش مشاركة الكرة في الألعاب الأفريقية وكيفية تطويرها.

لوحة أبطال أفريقيا.. حصدوا ميداليات ذهبية في الأوليمبياد

وفي ختام اللقاء الذي حضره الدكتور عماد البناني، الأمين العام للأوكسا، وندا مشعل المدير التنفيذي، قدم أمين عام الكاف قميص الكاف والكرة الجديدة المعتمدة للواء أحمد ناصر والتقطت صورة تذكارية أمام لوحة أبطال أفريقيا الذين حصدوا ميداليات ذهبية في الأوليمبياد.