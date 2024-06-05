أسعار الذهب الآن في محال الصاغة.. آخر تحديث لسعر جرام عيار 21

سجل جرام الذهب عيار 21 الآن في سوق الصاغة 3110 جنيهات، في آخر تحديثات الشعبة العامة للذهب اليوم الأربعاء، وترصد «الوطن» أسعار الذهب الآن بمحال الصاغة المصرية، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في سوق الصاغة 3110 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في محال الصاغة 3554 جنيهًا للشراء و3541 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن في محال الصاغة 2666 جنيهًا للشراء، 2657 جنيهًا للبيع.

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة الآن 2073 جنيهًا للشراء، و2065 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب في الوقت الحالي بمحال الصاغة 24 ألفًا و880 جنيها.