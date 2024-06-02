انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأسواق ومحال الصاغة

مع بداية التعاملات اليوم الأحد 2-6-2024 شهد سعر جرام الذهب عيار 21 انخفاضا بواقع 5 جنيهات، ذلك بحسب الشعبة العامة للذهب والمجوهرات وبيانات مؤسسة «جولد بيليون»، حيث سجل سعر جرام الذهب للشراء ما قيمته 3105 جنيهات بعدما سجل منذ قليل 3110 جنيهات للشراء.

أسعار الذهب اليوم في السوق

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في بداية التعاملات الصباحية نحو 3549 جنيها بعدما سجل 3554 جنيها للشراء قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية، بانخفاض 5 جنيهات في سعر الجرام.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في بداية التعاملات الصباحية نحو 2661 جنيها بعدما سجل 2666 جنيها، قبيل إضافة سعر الضريبة والمصنعية، بانخفاض 5 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم، سجّل نحو 24 ألفا و840 جنيها بعدما سجل 24 ألفا و880 جنيها دون سعر المصنعية والضريبة، بانخفاض 40 جنيها دفعة واحدة.

جاءت الأسعار عقب انخفاض الطلب على الذهب الفترة الحالية، وتراجع السعر العالمي وفق بيانات شعبة الذهب والمجوهرات في الاتحاد العام للغرف التجارية.

وتشهد أسعار الذهب عالميًا في الوقت الحالي ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، إذ سجل سعر الأوقية 2327 دولارا.