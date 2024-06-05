لقطات مؤثرة لطائر بجع يحتضن صغاره بعد وفاة الأم.. رمز لاستمرار الحياة (صور)

مشاهد مؤثرة وثقها المصور الأمريكي ماثيو رايفمان لعائلة صغيرة من طيور البجع؛ إذ ظهر الطائر الأب يحمل صغاره على ظهره على ضفاف نهر تشارلز بالقرب من مدينة بوسطن الأمريكية بعد موت البجعة الأم بوقت قصير، كأنه يخفف عن نفسه وعنها ألم فقدان الزوجة والأم.

موت البجعة الأم بعد فقس البيض

حرص المصور الأمريكي على مراقبة زوج من طيور البجع، لعدة أسابيع، أثناء بنائهما عشًا على طول النهر، حسب ما صرح به لـموقع CNN، وتحدث عن صدمته عندما فوجئ بموت البجعة الأم بعد وقت قصير من فقس البيض، وخروج صغارها للحياة.

نجح رايفمان في التقاط عدة صور مؤثرة توثق ألم الفقدان ومسؤولية الأب تجاه صغاره بعد موت الأم، إذ أسرع نحو دراجته وظل يتابع طائر البجعة وهو يحمل صغاره على ظهره متوجهًا بها نحو جسر فوق الماء: «كانت الصور مذهلة ورمزت إلى استمرار الحياة مهما بلغت الخسارات».

معلومات عن طائر البجعة

وذكر موقع allaboutbirds حقائق مثيرة حول طائر البجع، كالتالي:

يمتاز طائر البجع بمظهره المثير للإعجاب، وهو يعيش في البرك والبحيرات والأنهار والأراضي الرطبة ومصبات الأنهار.

يتميز منقار البجع بطوله ونحافته، مما يساعده في اصطياد الأسماك والحيوانات الصغيرة.

يصل طول البجع عمومًا إلى 180 سنتيمترا، ويصل طول الأجنحة إلى 3 أمتار، كما يصل وزنه إلى 13 كيلوجراما.

البجع من الطيور الاجتماعية التي تتمتع بالوفاء في الزواج، حيث يبقى الزوجان معًا مدى الحياة.