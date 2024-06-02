«في 20 دقيقة».. كيف تتخلص من سم الأسماك الخطيرة قبل انتشاره بالجسم

بعد تحذير مديريات الصحة من تناول أو شراء سمكة الأرنب، بسبب السم القاتل الذي تحمله والذي يعد أحد السموم الأكثر فتكا بالبشر، تقدم «الوطن» طريقة لوقف السم في حالة أصبت بشوكها.

تؤدي سمكة الأرنب للوفاة في مدة ما بين 6 ساعات إلى 8 ساعات، وخلال هذا الوقت تظهر الكثير من الأعراض وتشتد حدتها بمرور الوقت، بحسب مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية.

أعراض التسمم عن طريق الأسماك الخطرة

ضيق شديد في التنفس، ويشعر الشخص بالاختناق.

الإصابة بالإسهال والغثيان والقيء.

انخفاض تدريجي في ضربات القلب، حتى تصل إلى شلل بالعضلات، ومنها دخول الشخص في غيبوبة.

وبحسب موقع «مايو كلينك» الطبي هناك طريقة لمنع انتشار سم الأسماك السامة في الجسم، في حالة لمسها وغرس أي جزء منها مثل الشوكة، في يد الشخص: