«في 20 دقيقة».. كيف تتخلص من سم الأسماك الخطيرة قبل انتشاره بالجسم
كتب:
شروق مراد
09:49 م | الأحد 02 يونيو 2024
سمكة الأرنب
بعد تحذير مديريات الصحة من تناول أو شراء سمكة الأرنب، بسبب السم القاتل الذي تحمله والذي يعد أحد السموم الأكثر فتكا بالبشر، تقدم «الوطن» طريقة لوقف السم في حالة أصبت بشوكها.
تؤدي سمكة الأرنب للوفاة في مدة ما بين 6 ساعات إلى 8 ساعات، وخلال هذا الوقت تظهر الكثير من الأعراض وتشتد حدتها بمرور الوقت، بحسب مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية.
أعراض التسمم عن طريق الأسماك الخطرة
- ضيق شديد في التنفس، ويشعر الشخص بالاختناق.
- الإصابة بالإسهال والغثيان والقيء.
- انخفاض تدريجي في ضربات القلب، حتى تصل إلى شلل بالعضلات، ومنها دخول الشخص في غيبوبة.
وبحسب موقع «مايو كلينك» الطبي هناك طريقة لمنع انتشار سم الأسماك السامة في الجسم، في حالة لمسها وغرس أي جزء منها مثل الشوكة، في يد الشخص:
- يمكن البدء على الفور بتحديد مكان الاصابة.
- وضع المنطقة المصابة من الجسم في ماء ساخن، لا تقل درجة حرارته عن 40 مئوية.
- ترك الجزء المصاب في المياه الساخنة، مدة لا تقل عن 20 دقيقة.
- لا يجب أن تكون المياه ساخنة بدرجة كبيرة، حتى لا يحترق المصاب.
- لابد من الذهاب إلى الطبيب المعالج أو المستشفى، للاطمئنان على صحة الشخص، خاصة إذا كان الأمر يتطلب تدخل جراحي لاستخراج الجزء المتبقي من الشوكة.
- الاقتراب من الأسماك السامة، قد يسبب وفاة البعض، لذا يفضل عدم لمسها أو الاقتراب منها كثيرا، لأنها قد تهاجم البعض، وتغرس أشواكها في الجسد، ما يؤدي إلى الدخول في حالة خطرة، ويستلزم الشخص حينها العلاج.