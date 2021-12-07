حملات موسعة على مطاعم العين السخنة.. «بيصطادوا البجع الأبيض»

شنت وزارة البيئة، أمس، حملة موسعة على عدد من مطاعم ومحال الأسماك، في العين السخنة، وبالأخص في منطقة طريق السويس، لضبط مخالفات صيد طيورالبجع المهاجرة، إذ تقوم بعض المحال بصيدها لعرضها في الواجهة كعنصر جذب للجمهور بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته والاتفاقيات الدولية المعنية بالحفاظ على التنوع البيولوجي والطيور المهاجرة.

مصادرة طيور المطاعم

وأسفرت الحملة عن مصادرة 7 من طيور البجع الأبيض، ونقلها بعربات الشرطة وتحرير محاضر للمحال المخالفة، وإرسال الطيور لحديقة الحيوان لعلاجها قبل إطلاقها في بيئتها الطبيعية، لاستكمال رحلتها.

وفي هذا الصدد، قال الباحث البيئي، أيمن طاهر، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إن تلك الظاهرة تتزايد عاما بعد عام مع موسم هجرة الطيور في 11 من أغسطس والذي يستمر حتى 15 نوفمبر، إذ يعبر ساحل البحر الأحمر نحو 2 مليون طائر من الطيور الحوامة، و37 نوعا ما بين اللقالق والعقبان والبجع، وغيرها من الطيور.

كسر أجنحة الطيور وتجريدها من الريش

وتابع أن تلك المنطقة يمر بها أكبر مسار للطيور المهاجرة في العالم، ومع تزايد الأنشطة السياحية ونموها في مناطق خليج السويس والزعفرانة ورأس غارب وحتى مدينة الغردقة، تتزايد أنشطة الصيد للطيور الممنوع صيدها، ولا تكتفي تلك المحال بذلك بل تقوم بكسر أجنحتها وتجريدها من الريش حتى تمنعها من الطيران والهروب.

وطالب الباحث البيئي وزارة البيئة بشن حملات مكثفة لمنع مثل تلك الظواهر، وتوفير وحدات بيطرية لعلاج مثل تلك الطيور، مما تتعرض له في المنطقة الواقعة من الزعفرانة وحتى الغردقة.

كيفية الإبلاغ عن المخالفات

خصصت وزارة البيئة الخط الساخن رقم 19808، والذي يعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء، وهناك رقم «واتس اب»: 01222693333، يستقبل الشكاوى على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع، للإبلاغ عن عمليات الاتجار غير المشروع في الحيوانات والطيور البرية والصيد الجائر لها.