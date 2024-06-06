بن غفير يشارك في مسيرة الأعلام الإسرائيلية للمستوطنين بالقدس

شارك وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف بن غفير، في «مسيرة الأعلام» الإسرائيلية في القدس المحتلة، والتي يرفع فيها المستوطنون أعلام دولة الاحتلال ويرددون أدعية وتنتهي المسيرة عند حائط البراق، بحسب «تايمز أوف إسرائيل».

حرب لا تتوقف

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين

وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 36 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.