شروط «الصحة» للقبول في مدارس التمريض بعد الشهادة الإعدادية 2024

وضعت وزارة الصحة والسكان، شروطا وقواعد للقبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض، وشروطًا أساسية يجب توافرها في الطلاب المتقدمين للعام الدراسي 2024 - 2025، واختبارات عامة وفنية يجب اجتيازها، وذلك وفق بيان رسمي أعلنته الوزارة.

شروط القبول في مدارس التمريض

وكشف بيان وزارة الصحة، الشروط الواجب توافرها في طلاب الشهادة الإعدادية وما في مستواها، الراغبين في دراسة التمريض، ترصدها «الوطن»، خلال النقاط التالية:

1- حصول الطالب على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها في نفس عام التقدم.

2- أن يكون الطالب من نفس المحافظة الحاصل منها على تلك الشهادة.

3- دراسة اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو ثانية.

4- لا تزيد الأعداد المقبولة بالفصل الواحد على 25 إلى 30 طالبا وطالبة.

5- تقديم إقرار تفرغ للدراسة من الطلبة مصدق عليه من ولي الأمر.

6- التفرغ الكامل للدراسة شرطًا أساسيًا.

7- القبول بالمجموع الأعلى، وتحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق أولا.

8- أن يكون المتقدم مصري الجنسية حسن السير والسلوك.

9- لا يُقبل الطلاب بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض إلا بعد اجتياز عدد من الاختبارات وهي:

- الإملاء فى اللغة العربية.

- والقدرات ويشمل امتحانًا تحريريًا وشفهيًا في اللغة الإنجليزية.

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

- ألا تقل درجة المقبولين عن 70% من درجة اجتياز كل مادة.

كشف الهيئة

10- اجتياز كشف الهيئة الذي يتضمن الآتي:

- الاختبار النفسى بواسطة أخصائي نفسي.

- قوة الملاحظة.

- اللباقة في الحديث.

- سرعة الاستجابة ورد الفعل.

- مهارات التواصل.

- المعلومات العامة.

- الخلو من العيوب الخلقية التي تؤثر على عمله.

- المظهر العام.

- سلامة النطق.

- التناسق بين الطول والوزن.

الكشف الطبي

11- يجري توقيع الكشف الطبى للطلبة المقبولين فقط، وذلك بعد اجتياز جميع الاختبارات السابقة، وذلك بواسطة القومسيون الطبي بالمحافظة في التخصصات التالية:

-نظر.

- باطني.

- اختبار مخدرات.

- لياقة طبية للوظيفة.

12- لا يعتبر الطالب أو الطالبة مقبولاً إلا بعد الإنتهاء من إجراءات التنسيق، وإعلان النتيجة.

13- يكلف الطالب بتقديم الأوراق الأصلية، خلال موعد نهائي تحدده المديريات والجهات التابعة المختصة.

14- لا يعتبر الطالب مقبولاً إلا بعد مطابقة صور المستندات على الأصل، حيث لا يوجد استثناءات فى القبول بالمدارس الثانوية للتمريض على مستوى الجمهورية.