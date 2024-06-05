أمين الفتوى يوضح طريقة صلاة التسابيح.. مٌكفرة للذنوب ومفرجة للكروب

أجاب الدكتور محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول: «كيفية صلاة التسابيح وما ثوابها؟».

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «سنة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الإنسان يصلي 4 ركعات متصلة، في كل ركعة 75 تسبيحة، يقول فيها سبحان الله والحمد لله.. ولا إله إلا الله.. والله أكبر، يقول التسبيح ده بعد قراءة السورة القصيرة، وفي الركوع والسجود والرفع، وما إلى ذلك بعد ما ينتهي من أربع ركعات بتبقى كده هو أدى صلاة التسابيح، وهي مٌكفرة للذنوب».

الصلاة على النبي تغفر الذنوب

وتابع: «الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تغفر الذنوب جميعا، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بالحرص على أداء الصلاة حتى لو مرة في اليوم، أو في كل جمعة، أو في كل شهر، أو في السنة مرة واحدة، وفيه ناس تصليها دائما في شهر رمضان».