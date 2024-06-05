كيف يمكن قراءة لغة الجسد بشكل موثوق؟.. «خد بالك من بعض العلامات»

لغة الجسد من الأمور الأساسية التي تساعد الأشخاص على فهم الآخرين وما يفكرون به، حيث إنه لم تعد الكلمات هى الشيء الرئيسي الذي يساعد على الوصول إلى المعلومات، لكن هناك الكثير من الحركات والإيماءات الجسدية التي تساعد على ذلك.

يعتقد الكثيرون أن لغة الجسد تساعد على فك رموز الكذب أو فحص شخص ما من أجل اكتشاف تصرفاته الدفاعية أي أن الأسلوب السلبي بشكل عام، لذلك فإن لغة الجسد طريقة مفيدة لكشف الحقيقة، من خلال إشارات معينة، أو إيماءات ومنها «رمش العين»، فهو يُعد من أسرع الطرق التي تشير إلى وجود كذبة محتملة.

كيفية قراءة لغة الجسد بشكل موثوق

وجد مجموعة من الباحثين أثناء مشاركتهم في برنامج مسابقات تليفزيوني عام 2023، أن يرمش الناس بشكل أسرع تحت الضغط، لكن هذا يشير ببساطة إلى الاستجابة للضغط النفسي، وليس إعلانًا عن النية وراء الضغط، أي أن قد يشعر الأشخاص بالتوتر لأنهم يحاولون تذكر الحقيقة، أو الكذبة، أو الإجابة الصحيحة.

وبجانب ذلك تبين أن رمش العين، قد يكون إشارة للاستجابة للمحفزات الخارجية، وليست مؤشرا واضحا على نية الشخص في قول الحقيقة أو الكذب، أي أن يكون الرمش مثل العديد من الأجزاء الفردية الأخرى من لغة الجسد، فهو متعدد التحديدات.

التحديق الشديد في عيون شخص آخر يمكن ترجمته في سياق لغة جسد بدرجة موثوقة نسبيًا يشير إلى شعور بعدم الراحة، كما أنه يمكن أن تتسع حدقة العين عندما نحب شيئًا أو شخصًا نراه ونسعد بالتعامل معه، وعندما نواجه شيئًا لا نحبه قد تضيق حدقة العين، فهذه العلامات تساعد على قراءة لغة الجسد بشكل موثوق، وفقا لما ذكره موقع «psychologytoday».

استخدام لغة الجسد في مكان العمل

ليس من الضروري استخدام لغة الجسد من أجل الإخبار أو الكشف عن الحقيقة، ولكن يمكن استخدامها في مكان العمل للحصول على إجابات لبعض الأسئلة الأساسية، وذلك مثلا «هل هذا الشخص صديق أم عدو؟»، أو «هل هذا الشخص في فريقنا أم يتطلع إلى تبديل الجوانب؟»، حيث تُعد هذه الأنواع من الأسئلة التي يمكن أن تجيب عليها لغة الجسد بشكل مفيد، ومن المتوقع أن تكون إجابات موثوقة عنها.

وفي العلاقات الأكثر مودة في مكان العمل أو خارجه، يكون أغلب الأشخاص لديهم القدرة على قراءة الإشارات الصادرة عن الذين يعرفونهم جيدا مثل الزملاء القدامى، والأصدقاء، والعائلة، وخاصة عندما تتأثر بمشاعر قوية، على سبيل المثال، عندما يدخل الزوج إلى المنزل وهو متحمس لزيادة الراتب، يمكن للزوجة أن تكتشف بشكل موثوق أن هناك شيئا جيدا يحدث لأنها لديها القدرة على معرفة طبيعته.