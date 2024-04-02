محمود العسيلي لـ«ع المسرح»: هوايتي قراءة لغة الجسد.. وأبحث دائما عن السعادة

قال الفنان محمود العسيلي، إنه يهوى قراءة الشفاة ومعرفة ما يقوله الآخرون من خلال لغة شفاههم ولغة الجسد، موضحاً: «لما بغني في حفلة وبكون على المسرح بقرأ شفايف الناس وفي الأفراح تحديداً لأنه في الأفراح الناس بيكونوا قريبين مني وأقل عددا من جمهور الحفلات».

فهم لغة الجسد

وأضاف «العسيلي»، في حواره ببرنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، والمُذاع على شاشة «الحياة»: «بفهم إلى حد ما في لغة الجسد وهو شيء مسلي أن تفهم من أمامك».

البحث عن السعادة

وعما يتردد حوله من أنه: «الراعي الرسمي للفرحة وعادة فرحته مبتكملش وعايز يعيش في حب»، رد: «جيتي ع الجرح.. ومبقدرش أعيش مش مبسوط، والصراع عندي، البحث عن السعادة، ما يتطلب الشجاعة وأنا في الموضوع ده شجاع وبعرف إمتى آخد قرار إني أدور على سعادتي الحقيقية.. حتى لو ملقتهاش هافضل أدور عليها ومؤمن بها وبهذا المبدأ في الحياة».