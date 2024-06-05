أمين الفتوى بدار الإفتاء: الدعاء مستجاب في روضة رسول الله

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الدعاء مستجاب في روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أن هذا المكان الذى يضم سيدنا النبي تتنزل فيه الرحمات والبركان.

وأضاف «كمال»، خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على «قناة الناس»، اليوم الأربعاء: «من يذهب إلى روضة رسول الله - صلى الله عليه وسلم، عليه بالسلام على سيدنا النبي بصوت منخفض، وأن يكون كله خشوع وينظر أسفل قدمه، لأنه فى حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يترك الدنيا بما فيها وأن يدعو بما يشاء فدعائه مستجاب».

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «يستحب أن يبلغ رسول الله من أوصاه بالسلام، إرسال السلام إلى رسول الله من فلان ابن فلان، يسلم عليك يا رسول، وهذا السلام يصل إلى رسول الله، وهذا شرف فيه لأنك ذكرت اسم فلان ابن فلان أمام سيدنا النبي».